Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине обвинили Россию в организации провокаций со священниками УПЦ 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
Глава СБУ Василий Грицак выступил с резким обвинением в адрес России. Как сообщают украинские СМИ, во время брифинга он связал провокации с нападениями на сооружения УПЦ с действиями российской ФСБ.
Грицак считает, что нападения были спланированы на территории Донбасса, однако ключевым звеном в этой истории является ростовское отделение ФСБ.
«Я могу утвердительно сказать, что нападения на культовые сооружения МП были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные о том, что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области», — рассказал он.
Так называемую "российскую провокацию" глава СБУ связывает с желанием Москвы запугать местных священников. Однако конкретных доказательств, подтверждающих предположение по поводу виновности РФ, Грицак не представил.
В мире , Видео , Украина
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение