На Украине обвинили Россию в организации провокаций со священниками УПЦ

Глава СБУ Василий Грицак выступил с резким обвинением в адрес России. Как сообщают украинские СМИ, во время брифинга он связал провокации с нападениями на сооружения УПЦ с действиями российской ФСБ.

Грицак считает, что нападения были спланированы на территории Донбасса, однако ключевым звеном в этой истории является ростовское отделение ФСБ.

«Я могу утвердительно сказать, что нападения на культовые сооружения МП были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные о том, что планы по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовываются с ФСБ Ростовской области», — рассказал он.

Так называемую "российскую провокацию" глава СБУ связывает с желанием Москвы запугать местных священников. Однако конкретных доказательств, подтверждающих предположение по поводу виновности РФ, Грицак не представил.