СМИ: Венгрия тратит миллиарды на вербовку сексуальных рабынь

Вначале новости. Как сообщает нам Британская вещательная корпорация, Венгрия (в лице своего авторитарного правительства Виктора Орбана ) пошла на новые драконовские меры по поддержке венгерской демографии.

Ранее она уже начала выдавать молодым парам беспроцентный кредит в десять миллионов форинтов (2,36 миллиона рублей), долг по которому автоматически будет аннулирован, если пара заведет троих детей.

Также Венгрия начала строить льготные дома для семей, обещающих размножиться.

И вот пришла новая инициатива: женщины с четырьмя детьми будут освобождены от подоходного налога. Причем пожизненно.

…Если вы думаете, что западные СМИ искренне рады за Венгрию и ее небольшой, но амбициозный народ, — то нет, это не так.

Наоборот. Британская "Гардиан" выражает общее мнение прогрессивной общественности в авторской колонке под названием "Националистические громилы стремятся контролировать женские тела".

Преступление националистических громил в следующем: "Антиженская политика маскируется под помощь женщинам. <…> Идея, будто помощь беднякам зависит от их послушного воспроизводства, граничит с антиутопией".

Помимо Венгрии, в статье достается также Польше (где женщинам доплачивают по 500 злотых ежемесячно за каждого следующего ребенка) и Бразилии (где, вопреки стереотипам, тоже довольно давно назревает некоторый демографический кризис).

"Такая политика утилизирует женские тела для целей, которые о чем угодно, но только не о равенстве", — резюмирует автор передовой газеты.

…На самом деле причины, по которым Венгрию так пылесосят за поддержку материнства, — так сказать, "комплексные".

Конечно, тут имеет место модная безуминка радикал-феминизма, согласно которой если женщину не защищают — то это преступление против нее, если защищают — это унизительный патронизм и потому тоже преступление, если ею восхищаются — это превращение ее в сексуальный объект, если игнорируют — то это обесценивание, если доплачивают за ребенка — то это эксплуатация и сексуальное рабство, если не доплачивают — то это грязная гендерная конкуренция и так далее.

Но есть еще составляющая. Венгерский премьер Орбан (при поддержке подавляющего большинства общественности) отказывается от общеевропейской схемы восполнения убывающего населения — то есть от мигрантов.

Согласно принятой европейской (на самом деле и американской, и австралийской, и пр.) схеме, вымирания передовых наций не происходит. Происходит "демографический переход". Это по смыслу то же самое, но на слух куда приятней.

После того как в передовой стране стариков становится слишком много, а рабочих рук слишком мало — недостающие рабочие руки надо завозить из других стран. Во-первых, потому что это выгодно (это ведь уже готовые, взрослые рабочие руки). Во-вторых и в-главных, потому что на планете и так слишком много населения и оно слишком много ест, пьет воды и занимает места своими неэкологичными автомобилями, расходуя ресурсы. И если забирать излишек населения в странах, где с рождаемостью пока хорошо, а с работой плохо, и перекачивать его в страны, где с рождаемостью уже плохо, параллельно работая над сокращением рождаемости в отсталых странах, — то через несколько десятков лет мир придет к приятному демографическому балансу.

И вот посреди этой годной схемы внезапно начинает панковать европейская страна, объявляющая, что она хочет иметь собственных детей и воспроизводить себя далее в грядущее, не прибегая к замене населения. Это неприятно не столько потому, что десятимиллионная Венгрия могла бы вместить лишний миллион-другой африканцев. Но и потому, что она подает очень-очень дурной пример другим странам.

…Но для нас во всем этом самое интересное другое.

Штука вся в том, что венгерский премьер, прибегающий к действительно беспрецедентным мерам, чтобы остановить вымирание (население Венгрии сокращается на 32 тысячи человек в год; если сравнить с Россией, где в прошлом году население тоже сократилось на 78 тысяч, то у венгров процесс идет почти в семь раз быстрее), — так вот, Орбан ставит эксперимент, который является крайне важным для будущего человечества вообще.

А именно: фактически сейчас в полевых условиях будет установлено, согласны ли размножаться хотя бы на уровне простого воспроизводства (это когда у одной женщины двое детей) граждане в "цивилизациях европейского городского типа".

И тут неважно, идет речь о Швеции или Японии, России или Бразилии, Венгрии или Китае.

Все это — городские цивилизации, построенные (с большим или меньшим успехом) с прицелом на благосостояние в его довольно "светском" варианте. То есть формально общество может быть даже религиозным (как в Польше или Иране), но счастьем там считается не вырастить двоих и более добродетельных детей, "как заповедано предками и религией", а комфортно обустроиться самому. И может, даже самореализоваться.

Неслучайно во всех передовых нациях "размножающимися" являются члены упорных в своем традиционализме религиозных общин. В США — амиши и мормоны. В Израиле — ортодоксы. Во Франции — африканские иммигранты первых двух поколений, еще не растерявшие племенных представлений о прекрасном. В России — тоже "преданные верующие", христиане и мусульмане. Эти люди демографически эффективны именно потому, что не являются носителями типовых современных представлений о счастье.

В этом контексте Венгрия, страна вполне светская и урбанизированная, даст достаточно убедительный ответ на вопрос, "жизнеспособна ли современная социальная матрица" в плане самовоспроизводства — если деторождение поощрять вообще всем, чем можно? Или люди "современного городского типа" размножаться не будут, как их ни соблазняй? И тогда придется создавать другие формы социального уклада.

С учетом того, что рождаемость в России, хоть и выше венгерской, но тоже недотягивает до уровня воспроизводства (а также того, что в ближайшую пятилетку на демографическое направление государством запланировано потратить три триллиона рублей), "венгерский эксперимент" заслуживает всяческого внимания.