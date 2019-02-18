Вначале новости. Как сообщает нам Британская вещательная корпорация, Венгрия (в лице своего авторитарного правительства Виктора Орбана) пошла на новые драконовские меры по поддержке венгерской демографии.
Ранее она уже начала выдавать молодым парам беспроцентный кредит в десять миллионов форинтов (2,36 миллиона рублей), долг по которому автоматически будет аннулирован, если пара заведет троих детей.
Также Венгрия начала строить льготные дома для семей, обещающих размножиться.
И вот пришла новая инициатива: женщины с четырьмя детьми будут освобождены от подоходного налога. Причем пожизненно.
…Если вы думаете, что западные СМИ искренне рады за Венгрию и ее небольшой, но амбициозный народ, — то нет, это не так.
Наоборот. Британская "Гардиан" выражает общее мнение прогрессивной общественности в авторской колонке под названием "Националистические громилы стремятся контролировать женские тела".
Преступление националистических громил в следующем: "Антиженская политика маскируется под помощь женщинам. <…> Идея, будто помощь беднякам зависит от их послушного воспроизводства, граничит с антиутопией".
Помимо Венгрии, в статье достается также Польше (где женщинам доплачивают по 500 злотых ежемесячно за каждого следующего ребенка) и Бразилии (где, вопреки стереотипам, тоже довольно давно назревает некоторый демографический кризис).
"Такая политика утилизирует женские тела для целей, которые о чем угодно, но только не о равенстве", — резюмирует автор передовой газеты.
…На самом деле причины, по которым Венгрию так пылесосят за поддержку материнства, — так сказать, "комплексные".
Конечно, тут имеет место модная безуминка радикал-феминизма, согласно которой если женщину не защищают — то это преступление против нее, если защищают — это унизительный патронизм и потому тоже преступление, если ею восхищаются — это превращение ее в сексуальный объект, если игнорируют — то это обесценивание, если доплачивают за ребенка — то это эксплуатация и сексуальное рабство, если не доплачивают — то это грязная гендерная конкуренция и так далее.
Но есть еще составляющая. Венгерский премьер Орбан (при поддержке подавляющего большинства общественности) отказывается от общеевропейской схемы восполнения убывающего населения — то есть от мигрантов.
Согласно принятой европейской (на самом деле и американской, и австралийской, и пр.) схеме, вымирания передовых наций не происходит. Происходит "демографический переход". Это по смыслу то же самое, но на слух куда приятней.
После того как в передовой стране стариков становится слишком много, а рабочих рук слишком мало — недостающие рабочие руки надо завозить из других стран. Во-первых, потому что это выгодно (это ведь уже готовые, взрослые рабочие руки). Во-вторых и в-главных, потому что на планете и так слишком много населения и оно слишком много ест, пьет воды и занимает места своими неэкологичными автомобилями, расходуя ресурсы. И если забирать излишек населения в странах, где с рождаемостью пока хорошо, а с работой плохо, и перекачивать его в страны, где с рождаемостью уже плохо, параллельно работая над сокращением рождаемости в отсталых странах, — то через несколько десятков лет мир придет к приятному демографическому балансу.
И вот посреди этой годной схемы внезапно начинает панковать европейская страна, объявляющая, что она хочет иметь собственных детей и воспроизводить себя далее в грядущее, не прибегая к замене населения. Это неприятно не столько потому, что десятимиллионная Венгрия могла бы вместить лишний миллион-другой африканцев. Но и потому, что она подает очень-очень дурной пример другим странам.
…Но для нас во всем этом самое интересное другое.
Штука вся в том, что венгерский премьер, прибегающий к действительно беспрецедентным мерам, чтобы остановить вымирание (население Венгрии сокращается на 32 тысячи человек в год; если сравнить с Россией, где в прошлом году население тоже сократилось на 78 тысяч, то у венгров процесс идет почти в семь раз быстрее), — так вот, Орбан ставит эксперимент, который является крайне важным для будущего человечества вообще.
А именно: фактически сейчас в полевых условиях будет установлено, согласны ли размножаться хотя бы на уровне простого воспроизводства (это когда у одной женщины двое детей) граждане в "цивилизациях европейского городского типа".
И тут неважно, идет речь о Швеции или Японии, России или Бразилии, Венгрии или Китае.
Все это — городские цивилизации, построенные (с большим или меньшим успехом) с прицелом на благосостояние в его довольно "светском" варианте. То есть формально общество может быть даже религиозным (как в Польше или Иране), но счастьем там считается не вырастить двоих и более добродетельных детей, "как заповедано предками и религией", а комфортно обустроиться самому. И может, даже самореализоваться.
Неслучайно во всех передовых нациях "размножающимися" являются члены упорных в своем традиционализме религиозных общин. В США — амиши и мормоны. В Израиле — ортодоксы. Во Франции — африканские иммигранты первых двух поколений, еще не растерявшие племенных представлений о прекрасном. В России — тоже "преданные верующие", христиане и мусульмане. Эти люди демографически эффективны именно потому, что не являются носителями типовых современных представлений о счастье.
В этом контексте Венгрия, страна вполне светская и урбанизированная, даст достаточно убедительный ответ на вопрос, "жизнеспособна ли современная социальная матрица" в плане самовоспроизводства — если деторождение поощрять вообще всем, чем можно? Или люди "современного городского типа" размножаться не будут, как их ни соблазняй? И тогда придется создавать другие формы социального уклада.
С учетом того, что рождаемость в России, хоть и выше венгерской, но тоже недотягивает до уровня воспроизводства (а также того, что в ближайшую пятилетку на демографическое направление государством запланировано потратить три триллиона рублей), "венгерский эксперимент" заслуживает всяческого внимания.