В ЕП прокомментировали недопуск евродепутатов в Венесуэлу 

Глава ведущей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер прокомментировал недопуск делегации евродепутатов в Венесуэлу.
«Моим коллегам из фракции было отказано в доступе в Венесуэлу сегодня вечером. Режим Мадуро боится того, что увидят иностранные наблюдатели», — написал он в Twitter.
Вебер добавил, что «ожидает от ЕС немедленного действия и признания Хуана Гуаидо законным президентом страны».
Ранее сообщалось, что Делегация Европарламента прибудет в Венесуэлу 17 февраля для встречи в том числе с главой Национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом страны.
Впоследствии депутат Европарламента Гонсалес Понс заявил, что делегацию не пускают в Венесуэлу.