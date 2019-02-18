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В ЕП прокомментировали недопуск евродепутатов в Венесуэлу 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Глава ведущей в Европарламенте фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер прокомментировал недопуск делегации евродепутатов в Венесуэлу.
«Моим коллегам из фракции было отказано в доступе в Венесуэлу сегодня вечером. Режим Мадуро боится того, что увидят иностранные наблюдатели», — написал он в Twitter.
Вебер добавил, что «ожидает от ЕС немедленного действия и признания Хуана Гуаидо законным президентом страны».
Ранее сообщалось, что Делегация Европарламента прибудет в Венесуэлу 17 февраля для встречи в том числе с главой Национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом страны.
Впоследствии депутат Европарламента Гонсалес Понс заявил, что делегацию не пускают в Венесуэлу.
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В мире , Латинская Америка , Манфред Вебер , ЕС , Европарламент , Венесуэла
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