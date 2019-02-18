В ЕП прокомментировали недопуск евродепутатов в Венесуэлу

«Моим коллегам из фракции было отказано в доступе в Венесуэлу сегодня вечером. Режим Мадуро боится того, что увидят иностранные наблюдатели», — написал он в Twitter.

Вебер добавил, что «ожидает от ЕС немедленного действия и признания Хуана Гуаидо законным президентом страны».

Ранее сообщалось, что Делегация Европарламента прибудет в Венесуэлу 17 февраля для встречи в том числе с главой Национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом страны.

Впоследствии депутат Европарламента Гонсалес Понс заявил, что делегацию не пускают в Венесуэлу.