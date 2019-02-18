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Британии посоветовали не спорить с Россией в Арктике 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН эксперты объяснили место России в Арктике и стратегическую важность территории для всех стран мира.
Великобритания планирует увеличить военное присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет The Telegraph. По словам министра, Королевская морская пехота Великобритании совместно с норвежскими коллегами запускает десятилетнюю программу, по которой ежегодно будут обучаться более тысячи военнослужащих. Отметим, что Британия также планирует запустить новые патрульные противолодочные самолёты P-8 «Посейдон» уже в следующем году для сдерживания активности российских подлодок.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что России всегда будет первой в Арктике.
«Россия осваивает Арктику не одно десятилетие, начиная с XIX века. Она там была, есть и всегда будет первой. Россия осваивает Северный морской путь, это волнует всех. Поспорить с Россией и посоревноваться некому», — отметил Клинцевич.
В свою очередь, бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН подчеркнул стратегическую важность освоения Арктики.
«В Арктике всегда была угроза. В Арктике находятся запасы [природных ископаемых]. В этом плане кто первый сумеет добираться до таких запасов — это приоритет. Поэтому развитие таких компонентов, как авиация, имеет для Арктики большое значение», — считает Касатонов.
Напомним, что осенью 2018 года в Великобритании заявили о создании арктической программы против российской угрозы. Кроме того, той же осенью Министерство обороны Норвегии сообщило о сбоях GPS на учениях НАТО из-за «действий России».
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что США не смогут навязать монополию на освоение Арктики, поскольку сделать это без помощи России невозможно. Депутат также отметил, что этот регион входит в национальные интересы РФ.
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В мире , Политика , Франц Клинцевич , Игорь Касатонов , Госдума , Совет Федерации , НАТО , Daily Telegraph , Великобритания
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