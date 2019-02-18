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Вашингтон нашел новый способ давления на Пхеньян 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
США оказывают давление на Пхеньян через Международную организацию гражданской авиации — ICAO. Это учреждение ООН собиралось помочь КНДР с новым авиамаршрутом, который проходил бы и над Северной, и над Южной Кореей.
Сейчас самолетам предписано огибать воздушное пространство КНДР из-за возможных ракетных запусков, а Пхеньян желал бы возродить коммерческую авиацию, для чего нужно одобрение международных экспертов, специальные иностранные карты и обучение северокорейского персонала.
Reuters утверждает, что Вашингтон убедил ICAO притормозить с оказанием помощи до тех пор, пока Пхеньян не продвинется на пути ядерного разоружения. Агентство пишет со ссылкой на анонимный источник, что это форма острастки в преддверии второго саммита лидеров США и КНДР, сообщает телеканал «Россия 24». Как сообщалось, первый такой саммит прошел летом 2018 года, а новой встречи Трампа и Ким Чен Ына ждут в конце февраля.
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В мире , Азия , США , Чен Ким , ООН , Reuters , КНДР , Пхеньян
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