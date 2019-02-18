Вашингтон нашел новый способ давления на Пхеньян

США оказывают давление на Пхеньян через Международную организацию гражданской авиации — ICAO. Это учреждение ООН собиралось помочь КНДР с новым авиамаршрутом, который проходил бы и над Северной, и над Южной Кореей.

Сейчас самолетам предписано огибать воздушное пространство КНДР из-за возможных ракетных запусков, а Пхеньян желал бы возродить коммерческую авиацию, для чего нужно одобрение международных экспертов, специальные иностранные карты и обучение северокорейского персонала.