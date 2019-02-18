Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Венесуэлы объяснил недопуск делегации ЕП в страну 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что депутаты Европарламента (ЕП) были заранее предупреждены, что их не пустят в страну. Об этом он написал в своем твиттере.
Ранее депутат ЕП Гонсалес Понс заявлял, что делегацию европейского органа не пустили на территорию Венесуэлы.
Арреаса в свою очередь рассказал, что информация о закрытом въезде в Венесуэлу для представителей ЕП была распространена по официальным дипломатическим каналам. По его словам, депутаты хотели приехать в Венесуэлу, преследуя "заговорщицкие цели".
Ранее также сообщалось, что делегация ЕП намерена встретиться с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо.
Газета.Ru: последние новости
"У марсиан больше шансов": Климкин оценил шансы России наблюдать за выборами Экс-президент Украины заявил, что Донбасс уже не тот Курды захватили последний форпост террористов ИГ на востоке Сирии
В мире , Латинская Америка , МИД , Европарламент , Венесуэла
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
«Узнал из интернета»: Башаров о разводе с избитой женой
Шоу-бизнес Статьи
Донбасс предложили обхитрить
В мире Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение