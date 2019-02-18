Трамп не поверил разведке США из-за Путина

По его словам, Трамп не верит докладу, потому что президент России Владимир Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет ракет. «Сотрудники разведки на брифинге заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил:

"Мне все равно, я верю Путину"», — отметил Маккейб.

Руководитель ФБР добавил, что нежелание Трампа узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день, шокирует.

В начале декабря 2018-го сообщалось, что Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова. Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова.