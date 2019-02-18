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Трамп не поверил разведке США из-за Путина 

Lenta.ru + ещё 3 33 минуты назад
Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории его страны. Об этом в интервью CBS заявил исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.
По его словам, Трамп не верит докладу, потому что президент России Владимир Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет ракет. «Сотрудники разведки на брифинге заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил:
"Мне все равно, я верю Путину"», — отметил Маккейб.
Руководитель ФБР добавил, что нежелание Трампа узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день, шокирует.
В начале декабря 2018-го сообщалось, что Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова. Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова.
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Комментарии20
В мире , Видео , Оружие , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФБР , CBS , КНДР
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