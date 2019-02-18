Депутаты Европарламента заявили, что их выгоняют из Венесуэлы

Депутаты Европарламента заявили, что их выгоняют из Венесуэлы , в МИД страны сообщили, что парламентарии планировали заговор.

"У нас забрали паспорта, нас выгоняют из Венесуэлы. С нами ведут себя плохо, и единственное объяснение, которое дают, это то, что (президент Венесуэлы Николас) Мадуро не хочет, чтобы мы были здесь", — написал в Twitter представитель Европарламента Гонсалес Понс.

"По официальным дипломатическим каналам нас стало известно о приезде группы евродепутатов, которые хотели посетить страну с целью заговора, им было рекомендовано избегать провокаций", — отметил в свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу.

Он добавил, что власти Венесуэлы не позволят нарушать мир и стабильность в стране.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.