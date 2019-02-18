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«Разрушили базовое доверие»: экс-президент Эстонии раскритиковал политику Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил по итогам Мюнхенской конференции, что политика нынешнего американского президента Дональда Трампа подорвала доверие между Евросоюзом (ЕС) и США. Свое мнение он выразил Deutsche Welle.
Ильвес подчеркнул, что он был в "подавленном" настроении после прошлой конференции, однако в этом году понял, что она была "оптимистична".
"Сложившееся после Второй мировой войны партнерство было поставлено под вопрос в начале президентства Трампа. Нынешняя администрация разрушила базовое доверие к США", — отметил Ильвес.
Он заключил, что после Второй мировой в США еще никогда не было столь "антиевропейски настроенного президента США".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США вынуждают ЕС покупать газ на 30% дороже.
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В мире , США , Тоомас Ильвес , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , ЕС , Deutsche Welle , Эстония
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