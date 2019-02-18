«Разрушили базовое доверие»: экс-президент Эстонии раскритиковал политику Трампа

Ильвес подчеркнул, что он был в "подавленном" настроении после прошлой конференции, однако в этом году понял, что она была "оптимистична".

"Сложившееся после Второй мировой войны партнерство было поставлено под вопрос в начале президентства Трампа. Нынешняя администрация разрушила базовое доверие к США", — отметил Ильвес.

Он заключил, что после Второй мировой в США еще никогда не было столь "антиевропейски настроенного президента США".