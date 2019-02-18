«Кошмар XXI века»: кто разваливает Евросоюз

Европа, пожалуйста, проснись, призвал американский миллиардер Джордж Сорос . Он опасается, что Евросоюзу уготована судьба развалившегося Союза ССР. Но аналитики верят, что старушка Европа еще всех переживет, и полагают, что политикам стоит сосредоточиться на экономике, решении проблем с миграцией и других прагматичных вещах, и не уделять много внимания идеологическим статьям Сороса.

Призыв к руководству Евросоюза Джордж Сорос изложил на этой неделе в статье под названием «Европа, пожалуйста, проснись». В ней он обозначает главную проблему текущего момента.

«Европа движется к забвению, и народу Европы нужно проснуться, пока не слишком поздно. Если они этого не сделают, ЕС пойдет по пути, по которому шел СССР в 1991 году», — считает Сорос.

По его мнению, сейчас наступает переломный момент, который не замечают ни обычные граждане ни лидеры. Таким моментом он признал предстоящие в мае выборы в Европарламент

На выборах могут победить евроскептики, в результате чего «мечта о единой Европе может превратиться в кошмар XXI века».

Повод для такого прогноза дает устаревшая партийная система. Сейчас политические силы ЕС делятся на проевропейские и антиевропейские. Например, партия «зеленых» в Германии — единственная последовательно проевропейская партия, уверен Сорос. При этом самой серьезной угрозой он назвал Европейскую народную партию, которую обвинил в беспринципности.

Действующая партийная система, по мнению Сороса, помогает тем, кто хочет заменить традиционные европейские ценности на «радикально другие».

Политбюро штампует указы

Кроме несостоятельности нынешних традиционных партий, Сорос указывает на практическую невозможность изменить договор о Евросоюзе и нехватку правовых инструментов, позволяющих призвать к порядку государства, которые нарушают принципы, на которых был основан ЕС. Все это, по мнению Сороса, благоприятствует тем, кто хотел бы заменить основополагающие европейские ценности.

Сорос не верит в способность нынешнего руководства ЕС удержать Европу от развала. Его он сравнил с Политбюро времен кончины СССР.

«Еще возможно призвать к сохранению Евросоюза, чтобы осуществить его глубокие изменения». Для этого понадобится изменение менталитета внутри ЕС, но этого не происходит. Пока же нынешнее руководство ЕС напоминает политбюро — «продолжает издавать указы, как будто они еще актуальны».

А проевропейским партиям Сорос дал рекомендацию для победы на выборах — поставить интересы Европы выше собственных. Удивительно, но Сорос, которого британская газета Financial Times назвала знаменосцем открытого общества, по-советски озабочен поиском врагов Европы, как внутренних и внешних.

«Первый шаг, чтобы защитить Европу от врагов, как внутренних, так и внешних, — это признать величину угрозы, которую они представляют», — говорит Сорос.

Второй — пробудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать их, чтобы защищать ценности, на которых был основан ЕС, подчеркнул финансист.

С аналогичным призывом — сплотиться проевропейским силам — Сорос выступал в 2016-м. Тогда он тоже говорил об угрозе развала ЕС, и даже о крахе Союза, от которого его отделяет последняя грань. Об этом Сорос писал в колонке на сайте все того же Project Syndicate.

В прошлый раз миллиардер предлагал в первую очередь строго разделить членство в Евросоюзе и членство в еврозоне. «Те удачливые страны, которые не являются членами еврозоны, не должны сталкиваться с дискриминацией», — подчеркнул он. Они еще пригодятся, когда будет нужна финансовая поддержка. Европейское руководство поведет себя безответственно, если не сможет привлечь заемные средства в тот момент, «когда на карту поставлено само будущее ЕС», указывал Сорос.

«Самый большой актив Евросоюза — это Украина, чьи граждане готовы умереть, защищая свою страну. Защищая себя, они также защищают ЕС — это редко встречается в Европе в наши дни», — писал тогда Сорос.

При этом руководство ЕС не обеспечивают Украине заслуженной поддержки, в отличие от США, отмечал Сорос.

«Желтые жилеты» как угроза

Упреки Сороса к европейским лидерам небезосновательны. И по мере приближения к выборам в Европарламент, все очевиднее становится желание праворадикальных сил взять верх. Характерный пример в этом смысле — ухудшение отношений между Францией и Италией.

Лидер «Движения „5 звезд“, вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо, провел встречу с представителями французских „желтых жилетов“. На встрече обсуждалось возможное взаимодействие во время выборной кампании.

По итогам встречи итальянский политик сделал в Twitter такую запись: „Ветер перемен перешел Альпы“. Очевидно, что „5 звезд“ и „желтые жилеты“ хотят скоординировать свои действия против традиционных политических сил в Европе.

Встречи с „желтыми жилетами“ итальянских политиков вызвали крайнее раздражение в Париже, поскольку президенту Эммануэлю Макрону не удается убедить протестующих уйти с улиц.

Протесты уже привели к падению до минимума рейтинга действующей власти и стали примером для многих „несистемных“ сил в ЕС. А этих сил уже достаточно. Прежде всего, это националисты, которые получают все больше мест в национальных парламентах на волне наплыва мигрантов.

Упреки Сороса к европейским лидерам небезосновательны. И по мере приближения к выборам в Европарламент, все очевиднее становится масштаб проблем, в которые погрузились страны ЕС, составляющие его основу.

Кроме того, в основе конфликта между Францией и Италией, очевидно, лежат экономические разногласия, отмечали европейские СМИ. Власти Италии планируют стимулировать экономический рост и готовы увеличить дефицит бюджета и государственный долг. Еврокомиссия против таких мер и грозит санкциями за нарушение бюджетной дисциплины.

Но дело в том, что основными держателями госдолга Италии являются французские банки, которые могут потерять часть своего дохода, если Италия начнет пренебрегать своими финансовыми обязательствами.

Это более чем достаточный повод для охлаждения отношений между Парижем и Римом и повод для упрека со стороны Сороса, подозревающего нынешних руководителей ЕС в безответственности и безразличии к судьбе единой Европы.

Развал на фоне коррупции

В Европе немало и других тлеющих очагов, которые способны привести к ускорению развала ЕС. В Испании объявлено о досрочных выборах, они пройдут 28 апреля. Об этом 15 февраля заявил премьер Педро Санчес . Он распустил действующий парламент после того, как депутаты не поддержали проект бюджета королевства. Бюджет предусматривал расходы на текущий год в размере €473 млрд

Пример Испании — как раз еще один случай, описанный Соросом: действующая партийная система погружена в междоусобные дрязги, и ей нет дела до укрепления ЕС.

Санчес возглавляет правительство меньшинства (84 из 350 мест в парламенте) с июня прошлого года. Новое правительство социалистов было сформировано после того, как прежнее во главе с лидером Народной партии Мариано Рахоем получило в парламенте вотум недоверия на фоне коррупционного скандала. Голосование по бюджету было де-факто „голосованием о доверии премьер-министру Рахою“.

Правительственный кризис разразился в Испании на фоне идущего в Верховном суде процесса по делу 12 политиков из Каталонии, которые обвиняются в нарушении закона при организации референдума об отделении региона от Испании. Возглавлявший в то время Каталонию Карлес Пучдемон до сих пор скрывается в Бельгии.

Две самые крупные экономики ЕС — немецкая и британская — также испытывают давление, и ситуация в этих странах расшатывает устои ЕС. Германия не может справиться с миграционным кризисом, а Великобритания и вовсе ищет пути для цивилизованного развода с ЕС, и пока безуспешно. А когда найдет, количество евроскептиков только вырастет.

Либерализм вместо коммунизма

Сорос прав, когда пишет, что современные лидеры европейских стран и партий напоминают ему позднее советское Политбюро, отмечает Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade. „Но и статья самого Сороса напоминает по духу позднего советского идеолога Суслова — только вместо верности абстрактным идеям коммунизма такие же абстрактные идеи либерализма, каких-то основ, которые надо во чтобы ни стало сохранить“, — говорит эксперт.

По его мнению, думающим людям от этих „объединяющих“ идей Сороса хочется бежать точно так же быстро, как и от советской пропаганды. Вместо того, чтобы вызвать современных думающих людей на диалог, Сорос-Суслов хочет повторять как мантру заученные штампы о единстве ЕС.

»Благими намерениями (если только Сорос не лукавит), он лишь устелет сонному Евросоюзу дорогу в ад. Как «удалось» в Советском Союзе в августе 1991-го «гэкачепистам»: стремясь сохранить железной рукой «все, как было» и «спасти» Союз от рыхлого и предательского (на их взгляд) нового Союзного договора, они добились лишь окончательного и моментального фактически развала страны», — заключает эксперт.

По мнению Пушкарева, те люди, чьих представителей Сорос называет перед выборами в Европарламент «антиевропейскими силами», на самом деле и станут фундаментом нового европейского согласия.

«Честного будущего «нового» согласия, а не искусственного нынешнего. Такого согласия, в котором учтены озабоченности всех. Эти люди не развалят Европу — они объединят ее и именно что от развала и спасут — и от развала ценностного, и от угроз развала политического», — считает эксперт, добавляя, что «Европа и многоликая, и самобытная, и она гораздо крепче, чем многим кажется».

Владимир Рожанковский , эксперт «Международного финансового центра» говорит, что он не верит в возможность партийного решения европейских проблем.

«Кризис 2008 года де-факто не разрешен, экономика для всех должна быть экзистенциально первична. Политики должны больше прислушиваться к мнению финансистов и экономистов, а не наоборот, как это было до сих пор, — говорит эксперт.

Во-вторых, проблемы Европы, по большому счету, произрастают из ее статуса заложницы геополитической борьбы США с новыми быстрорастущими экономиками. Первый отчетливый сигнал Европе был дан в 2010-2011 годах, когда случился долговой кризис периферийных стран PIGS. К сожалению, Европа этот сигнал не услышала и продолжила жить по-старому, отмечает Рожанковский.

После этого в Европе случилось второе несчастье — кризис беженцев. Сама по себе иммиграция, в отличие от тона комментариев российских авторов, на мой взгляд, не представляет собой такую уж большую проблему, считает эксперт. «Но неконтролируемая иммиграция — это, конечно, зло, поскольку в краткосрочной перспективе она чревата всплеском терроризма и нарушением сложившихся устоев жизни европейцев», — отмечает эксперт.