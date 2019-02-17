Генс ответил на призыв Трампа забрать игиловцев

Бельгийский министр юстиции Кун Генс ответил на предложение Трампа "забрать сирийских боевиков в Европу". В итоговой передаче "Седьмой день" фламандского телеканала VRT Генс выразил надежду на поиск решения вопроса о дальнейшей судьбе задержанных в Сирии экстремистов из Европы.

Ранее Трамп в своем Twitter предложил "забрать обратно" более 800 боевиков "Исламского государства" (запрещена в России ), задержанных в Сирии и проживавших ранее в европейских странах.

Отвечая на это заявление Трампа, Генс согласился, что предстоит искать решение этой проблемы. Однако бельгийский министр рассчитывает на поиск некоего "общеевропейского решения", которое сведет возможные риски к минимуму. При этом Генс высказался против простого освобождения боевиков, о чем также говорил Трамп. И надеется на то, что число выходцев из Бельгии в числе задержанных американцами боевиков будет незначительным. По его данным, пока выходцами из Бельгии назвали себя четверо задержанных боевиков. Все они заочно осуждены в Бельгии за террористическую деятельность.