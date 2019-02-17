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SZ: Меркель будто подменили Путиным 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Речь канцлера Германии Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности была такой, будто бундесканцлера подменили, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung. Она не прятала свое послание в гуще технократических сложноподчиненных предложений — Меркель говорила открытым текстом.
Произошло сравнительно редкое событие: на глазах участников конференции вершилась история — как минимум в масштабах данного мероприятия, пишет газета. Досталось США, России, но также и Китаю: Меркель напомнила Пекину об участии в процессе разоружения после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Речь Меркель издание сравнивает с Мюнхенской речью Владимира Путина в 2007 году или спором в 2003 году тогдашнего министра иностранных дел Германии Йошки Фишера с главой Пентагона Дональдом Рамсфельдом по поводу вторжения стран Запада в Ирак.
В ее речи нашлось место кризису с мигрантами, необходимости реформы международных институтов, создававшихся еще после Второй мировой войны и доводам в пользу строительства газопровода "Северный поток — 2". Закончила же Меркель призывом к мультилатерализму: это сложно, но в любом случае лучше "решать проблемы сообща". Зал аплодировал ей стоя.
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Комментарии2
В мире , Европа , Дональд Рамсфельд , Йошка Фишер , Владимир Путин , Пентагон , Германия
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