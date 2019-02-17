Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Танцы кончились: Австрия приняла решение
Танцы кончились: Австрия приняла решение

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в воскресенье в 14.35 по времени UTC (17.35 мск) в 47 километрах к северо-западу от города Наматанай. Очаг располагался на глубине 367,9 километра.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Папуа — Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
В мире , Происшествия , Гвинея , Папуа - Новая Гвинея , США
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
«Узнал из интернета»: Башаров о разводе с избитой женой
Шоу-бизнес Статьи
Донбасс предложили обхитрить
В мире Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение