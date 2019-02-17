В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение

Толчки были зафиксированы в воскресенье в 14.35 по времени UTC (17.35 мск) в 47 километрах к северо-западу от города Наматанай. Очаг располагался на глубине 367,9 километра.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Папуа — Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.