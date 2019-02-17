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В Польше снесли 100 памятников Красной армии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начиная с 2014 года, польские власти снесли около 100 памятников Красной армии, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев, отметив, что в последнее время в республике стараются не затрагивать эту тему, так как понимают, насколько она «неприлична».
Андреев сказал, что такие данные получены российскими дипломаты, они неофициальные и «не очень точные». «Но, по итогам нашего мониторинга, получается, что за период с 2014 года по настоящее время было снесено порядка 100 памятников. Еще свыше 100 остается», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в России не исключали, что могут ввести политические и экономические санкции в отношении Польши из-за сноса памятника советским воинам.
Напомним, в частности, власти Варшавы решили демонтировать памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке, который был установлен в 1946 году в память о погибших во время боев за район Праги солдатах.
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В мире , Европа , Сергей Андреев , ИТАР-ТАСС , Варшава , Польша
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