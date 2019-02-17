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Немецкий политик объяснил, почему Украину не пустили в НАТО 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Берлин и Париж отказали Киеву в 2009 году в приеме в НАТО, учитывая российские интересы, однако в настоящее время многие считают это решение ошибочным, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф.
"Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения", — сказал он.
РФ неоднократно выступала против расширения НАТО на восток. Однако этот процесс продолжается. В 2017 году Черногория стала новым членом НАТО. Готовиться вступить в альянс и Северная Македония.
Ранее Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО. В декабре 2014 года Рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины, альянс может работать с этими странами и без принятия их в свои ряды.
"Но проблемой, с нашей точки зрения, для нас является, что российские интересы, которые мы учли, реализовались в виде агрессии и аннексии", — заявил политик, добавив, что "это очень плохое развитие с точки зрения безопасности и внешней политики".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В мире , Армия , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Андерс Расмуссен , Бундестаг , ЕС , Верховная Рада , НАТО , РИА Новости , Германия , Франция
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