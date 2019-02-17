На Украине назвали ДНР и ЛНР «другой страной»

По словам первого президента Украины, судьба этих территорий не зависит от того, кто станет править страной в будущем.

Леонид Кравчук. Территории, которые контролируются самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, уже никогда не вернутся в то состояние, в каком они находились до вооруженного конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил первый президент Украины

Как он сообщил телеканалу ZIK, судьба этих территорий не зависит от того, кто станет править Украиной в будущем.

«Независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде», — заявил Кравчук.

Политик привал изучить международный опыт и привлечь к этому «экспертов глобального характера» вместо того, чтобы рассуждать на тему политических уступок, на которые мог бы пойти Киев относительно Донбасса.

«Слушайте, там другая страна. Надо думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», — подчеркнул он.

Ранее начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают танки для усиления ударной группировки к Донбассу.