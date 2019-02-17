Премьер Грузии: отношения Вашингтона и Тбилиси сегодня находятся на самой высокой отметке

Отношения между Грузией США в настоящий момент находятся на самой высокой отметке. Об этом в Мюнхене заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на тематической дискуссии по вопросам безопасности в Восточной Европе.

"Сейчас, при администрации президента [США Дональда] Трампа, отношения между нашими странами находятся на самой высокой отметке. Это очевидный факт, и посылы очень сильны. Политика и стратегия нынешней администрации США идеально подходят к стоящим перед регионом вызовам", — приводит в воскресенье слова Бахтадзе пресс-служба правительства Грузии.

По словам грузинского премьера, Тбилиси имеет очень сильную двухпартийную поддержку со стороны Вашингтона. Соединенные Штаты — стратегический партнер закавказской республики, подчеркнул Бахтадзе, который возглавляет делегацию Грузии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В составе делегации министр обороны Леван Изория и министр иностранных дел Давид Залкалиани.

15 февраля в Мюнхене Изория заявил, что в 2019 году между Тбилиси и Вашингтоном будут подписаны меморандум и рамочный договор о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности. По словам министра, "в документах будет сделан акцент на усилении безопасности Грузии, прописаны направления сотрудничества между Грузией и США в сферах логистики, кибербезопасности и в других сферах".