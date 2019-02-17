Не стал связываться? Муж Скабеевой не отстоял ее честь на Украине

Ведущий ток-шоу «60 минут» и по совместительству муж журналистки Ольги Скабеевой Евгений Попов отказался отвечать на вопрос украинских корреспондентов о том, собирается ли он защитить честь своей супруги. В январе этого года Скабееву толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы . В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев заявил, что на Западе намеренно закрывают глаза на хамство по отношению к российским журналистам.

Ведущий ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов отказался комментировать ситуацию с его супругой, журналисткой Ольгой Скабеевой, которую в январе этого года толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На вопрос журналистов украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петра Залмаева и Тараса Березовца о том, собирается ли Попов защитить честь своей коллеги, он не ответил, промолчав при этом полторы минуты.

«Когда вы собираетесь защищать честь своей жены, которую в том числе обвинили в том, что ее рот является сливным бачком? Вы будете отвечать нам, чтобы вас услышали украинские телезрители?» — настаивал один из корреспондентов, в то время как Попов молча продолжил смотреть в телефон.

«Вопрос теперь за вами: собираетесь ли вы это делать?» — спросил Залмаев, однако Попов продолжал сохранять молчание, лишь на секунду взглянув в камеру.

Березовец предположил, что ведущий, очевидно, «поражен тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа» и вновь предложил собеседнику дать комментарий, пообещав, что его ответ пойдет в эфир телеканала без какого-либо монтажа.

По данным РИА «Новости», позже сам Попов прокомментировал инцидент с журналистами в Telegram-канале.

«Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире», — написал он.

Инцидент с участием российской телеведущей Скабеевой и украинского политика Борислава Березы произошел в Парламентской ассамблее Совета Европы 24 января. Сообщалось, что когда журналистка брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко , один из представителей прессы ее грубо задел. Депутат Верховной рады Борислав Береза последовал его примеру: ограничив доступ Скабеевой к Геращенко, он помешал ей задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах, толкнул и оскорбил женщину. Видео произошедшего российская журналистка разместила в своих соцсетях.

Поступок политика возмутил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По его мнению, если бы такое случилось с представительницей украинской прессы в России, на Западе это спровоцировало бы жесткую критику.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — возмутился Кадыров.

Кроме того, глава Чечни отметил, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху». Сначала Береза лишь посмеялся в ответ на эту угрозу и заявил в эфире украинского телевидения, что не воспринимает слова Кадырова всерьез. Извиняться перед женщиной за рукоприкладство он также отказался.

Однако спустя несколько дней, Береза заявил, что обещанная Кадыровым «звонкая оплеуха», все-таки, может представлять опасность. По словам украинского депутата, он понимает, что политик способен вызвать «каких-то наемников».

«Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — сказал депутат.

Ранее известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал инцидент, произошедший в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, где охранник президента Украины Петра Порошенко оттолкнул российского журналиста.

По данным ФАН, Соловьев подчеркнул, что на Западе намеренно и не в первый раз закрывают глаза на откровенное хамство по отношению к отечественным журналистам.

Согласно СМИ, во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Петр Порошенко отказался разговаривать с представителями российских СМИ, потребовав от них извинений перед Украиной. Таким образом он отреагировал на попытку журналистов телеканала «Россия 1» задать вопрос проходящему мимо украинскому лидеру.

«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», — заявил Порошенко.

После этого, по данным очевидцев, охранник президента начал отталкивать корреспондента, одновременно удерживая его за руку, в которой находился микрофон.