Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-премьер заявил об интересе ФБР к растрате госкредитов на Украине 

Газета.Ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует, как использовались кредитные средства, выданные стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".
По его словам, в 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) вывел из страны $3,5 млрд в "офшоры", но при этом страна заняла $2 млрд у Международного валютного фонда (МВФ) и миллиард долларов во Всемирном банке. Азаров заверил, что "взял" эти данные у НБУ.
"Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас ФБР этим занимается", — сказал Азаров.
Он не уточнил, откуда ему известно о расследовании ФБР.
Ранее Азаров призывал президента страны Петра Порошенко уйти в отставку и попросить прощения у украинцев за бедность в стране.
Газета.Ru: последние новости
Климкин пригрозил президенту Украины полетом из окна за связи с Россией Экс-премьер призвал Порошенко уйти с поста и просить прощения у украинцев Порошенко скопировал предвыборный лозунг Путина
В мире , Петр Порошенко , Николай Азаров , ФБР , Международный валютный фонд , Всемирный Банк
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение