Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует, как использовались кредитные средства, выданные стране. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "112 Украина".
По его словам, в 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) вывел из страны $3,5 млрд в "офшоры", но при этом страна заняла $2 млрд у Международного валютного фонда (МВФ) и миллиард долларов во Всемирном банке. Азаров заверил, что "взял" эти данные у НБУ.
"Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас ФБР этим занимается", — сказал Азаров.
Он не уточнил, откуда ему известно о расследовании ФБР.
Ранее Азаров призывал президента страны Петра Порошенко уйти в отставку и попросить прощения у украинцев за бедность в стране.