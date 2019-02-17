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Грузия намерена создать «сильную безопасность» в Черном море 

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Фото: wikipedia
По словам грузинского премьер-министра, «безопасность региона Черного моря означает безопасность всей Европы и Евроатлантической среды».
Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе в ходе выступления на тематической дискуссии в рамках Мюнхенской конференции заявил о важности создания максимальной безопасности в Черноморском регионе.
«Безопасность региона Черного моря означает безопасность всей Европы и Евроатлантической среды», — приводит пресс-служба грузинского кабмина слова Бахтадзе.
Премьер-министр при этом подчеркнул, что грузинская сторона осознает свою ответственность в урегулировании конфликта с Абхазией и Южной Осетией мирным путем. По словам политика, правительство Грузии разработало проект «Шаг к лучшему будущему», направленный на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей этих республик.
«Там гуманитарная катастрофа. Говоря об усилиях консолидации, я имею ввиду объединение вокруг мирных инициатив и программ. Конечно же, главная мысль всего этого — создание сильной безопасности в регионе Черного моря, что означает сильную безопасности Европы», — сказал Бахтадзе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Грузии Саломе Зурабишвили договорились об усилении своего сотрудничества в Черном море. В частности, стало известно, что в Грузии будут проведены масштабные военные учения стран НАТО, в которых примут участие 17 союзников альянса.
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В мире , Армия , Саломе Зурабишвили , Йенс Столтенберг , НАТО , Грузия
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