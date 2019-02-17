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Скрипалю стало хуже
Скрипалю стало хуже

Умерла сестра Жаклин Кеннеди 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Младшая сестра бывшей первой леди Соединённых Штатов Ли Радзивилл скончалась на 86-м году жизни в своём доме в Нью-Йорке.
Последние годы своей жизни Радзивилл страдала от болезни Альцгеймера. При этом женщина, ставшая иконой стиля прошлого века, «оставалась в добром здравии», отмечает Fox News.
Ранее News.ru писал, что швейцарский актёр Бруно Ганц умер в Германии в возрасте 77 лет. В мире он известен прежде всего по главной роли в фильме «Небо над Берлином». Артист скончался в своём доме в Цюрихе
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В мире , США , Бруно Ганц , Жаклин Кеннеди , Fox News
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