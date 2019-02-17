Умерла сестра Жаклин Кеннеди

Младшая сестра бывшей первой леди Соединённых Штатов Ли Радзивилл скончалась на 86-м году жизни в своём доме в Нью-Йорке.

Последние годы своей жизни Радзивилл страдала от болезни Альцгеймера. При этом женщина, ставшая иконой стиля прошлого века, «оставалась в добром здравии», отмечает Fox News