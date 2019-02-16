Вучич оценил отношения Сербии и Косова

Сербский лидер Александр Вучич высказал мнение по поводу текущих отношений между Сербией и непризнанным государством Косово.

Как указывает агентство Танюг, президент Сербии отметил, что Приштина лишь симулирует готовность к переговорам с Белградом.

«Белград и Приштина в сотнях тысяч миль от соглашения. Косовские албанцы симулируют некую реальность, которой не существует. При этом значительная часть международного сообщества делает вид, что не замечает этого», — сказал он.

Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а затем расширило их.