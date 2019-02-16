Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вучич оценил отношения Сербии и Косова 

RT на русском + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Reuters
Сербский лидер Александр Вучич высказал мнение по поводу текущих отношений между Сербией и непризнанным государством Косово.
Как указывает агентство Танюг, президент Сербии отметил, что Приштина лишь симулирует готовность к переговорам с Белградом.
«Белград и Приштина в сотнях тысяч миль от соглашения. Косовские албанцы симулируют некую реальность, которой не существует. При этом значительная часть международного сообщества делает вид, что не замечает этого», — сказал он.
Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а затем расширило их.
RT на русском: последние новости
Порошенко потребовал от российских СМИ «извиниться перед Украиной» Сможет ли конгресс США остановить выход Вашингтона из ДРСМД Савченко призвала украинцев выйти на новый «майдан»
В мире , Европа , Косов , Сербия
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение