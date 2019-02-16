Иран призвал США прекратить «играть» на теме Холокоста 

Выбирать тему Холокоста в качестве оружия в политической борьбе — недопустимо даже для первых лиц Соединённых Штатов Америки, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.
Дипломат назвал «смешными» слова бывшего вице-президента США Макла Пенса, сравнившего режим в Тегеране с нацистским, пишет Der Spiegel. Представитель Белого дома также обвинил Исламскую Республику в разжигании конфликтов в Сирии и Йемене.
Ранее News.ru сообщал, что Варшава ждёт «чётких» объяснений от Израиля по поводу обвинений в сотрудничестве с гитлеровцами. Накануне скандала в прессе еврейского государства появилась цитата, якобы принадлежащая премьер-министру Биньямину Нетаньяху, назвавшему польский народ пособниками Третьего рейха.