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Иран призвал США прекратить «играть» на теме Холокоста 

News.ru 2 часа назад
Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press
Выбирать тему Холокоста в качестве оружия в политической борьбе — недопустимо даже для первых лиц Соединённых Штатов Америки, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.
Дипломат назвал «смешными» слова бывшего вице-президента США Макла Пенса, сравнившего режим в Тегеране с нацистским, пишет Der Spiegel. Представитель Белого дома также обвинил Исламскую Республику в разжигании конфликтов в Сирии и Йемене.
Ранее News.ru сообщал, что Варшава ждёт «чётких» объяснений от Израиля по поводу обвинений в сотрудничестве с гитлеровцами. Накануне скандала в прессе еврейского государства появилась цитата, якобы принадлежащая премьер-министру Биньямину Нетаньяху, назвавшему польский народ пособниками Третьего рейха.
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В мире , Ближний Восток , Джавад Зариф , Биньямин Нетаньяху , МИД , Spiegel , Иран , США
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