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Порошенко скопировал предвыборный лозунг Путина 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В социальных сетях появилась фотография с изображением украинского лидера Петра Порошенко на билборде, на котором слово в слово повторяется предвыборный лозунг президента России Владимира Путина 2012 года, передает РИА "Новости".
Отмечается, что на изображении Порошенко агитирует проголосовать за него на предстоящих выборах, которые пройдут в марте 2019 года.
Многие пользователи твиттера попытались найти отличия в слоганах двух президентов, но не смогли.
"Неповторимый оригинал и жалкая пародия… Хоть перевести додумались", — написали пользователи.
Ранее сообщалось, что Порошенко требует извинений от российских СМИ.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Путин , РИА Новости
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