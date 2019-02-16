Порошенко скопировал предвыборный лозунг Путина

Отмечается, что на изображении Порошенко агитирует проголосовать за него на предстоящих выборах, которые пройдут в марте 2019 года.

Многие пользователи твиттера попытались найти отличия в слоганах двух президентов, но не смогли.

"Неповторимый оригинал и жалкая пародия… Хоть перевести додумались", — написали пользователи.

Ранее сообщалось, что Порошенко требует извинений от российских СМИ.