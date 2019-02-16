Грузия установила дипотношения с Северной Македонией

Грузия и Республика Северная Македония установили дипотношения. Соответствующий акт главы МИД двух стран Давид Залкалиани и Никола Димитров подписали в Мюнхене 16 февраля, передаёт ТАСС.

Министр иностранных дел Грузии, выступая на церемонии, поприветствовал этот «исторический шаг» двух стран. Он также выразил надежду, что «совместные усилия Тбилиси и Скопье позволят развить двусторонние отношения и достичь взаимно полезных результатов».

Греция и Македония заключили Преспанское соглашение, призванное положить конец многолетнему спору о госнаименовании бывшей югославской республики, 7 июня 2018 года. Соглашение предусматривает переименование Республики Македония в Республику Северная Македония, а также открывает путь Скопье в НАТО и Евросоюз.

6 февраля послы 29 стран-членов НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс.