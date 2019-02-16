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Грузия установила дипотношения с Северной Македонией 

Парламентская газета + ещё 2 7 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Грузия и Республика Северная Македония установили дипотношения. Соответствующий акт главы МИД двух стран Давид Залкалиани и Никола Димитров подписали в Мюнхене 16 февраля, передаёт ТАСС.
Министр иностранных дел Грузии, выступая на церемонии, поприветствовал этот «исторический шаг» двух стран. Он также выразил надежду, что «совместные усилия Тбилиси и Скопье позволят развить двусторонние отношения и достичь взаимно полезных результатов».
Греция и Македония заключили Преспанское соглашение, призванное положить конец многолетнему спору о госнаименовании бывшей югославской республики, 7 июня 2018 года. Соглашение предусматривает переименование Республики Македония в Республику Северная Македония, а также открывает путь Скопье в НАТО и Евросоюз.
6 февраля послы 29 стран-членов НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс.
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В мире , Кавказ , Грузия , Мюнхен
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