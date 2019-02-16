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Порошенко и Меркель обсуждают Россию на встрече в Мюнхене 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
«Президент в Мюнхене проводит переговоры с канцлером Германии», — написал он в своём Facebook.
По его словам, одними из главных тем встречи являются «прекращение российской агрессии» и «предотвращение российского вмешательства в президентские выборы на Украине».
Ранее Порошенко заявил, что 16 февраля в Мюнхене он встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом.
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В мире , Европа , Политика , Святослав Цеголко , Ангела Меркель , Петр Порошенко , Германия , Мюнхен
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