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Тимошенко обсудила с Волкером ситуацию в Донбассе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Мюнхене во время встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером обсудила возможные пути достижения устойчивого мира в Донбассе, сообщила в субботу пресс-служба партии.
Ранее Тимошенко заявила, что в случае победы вернет Крым, а Россию привлечет к ответственности. Также она сообщила, что разрабатывает план реинтеграции Донбасса.
"Стороны обсудили ситуацию на Украине, возможные пути окончания войны и достижения устойчивого мира в Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Тимошенко отметила необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.
После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в баварской столице 15-17 февраля.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Курт Волкер , МИД , ЕС , Верховная Рада , Мюнхен , Республика Крым , США
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