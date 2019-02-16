Тимошенко обсудила с Волкером ситуацию в Донбассе

Ранее Тимошенко заявила, что в случае победы вернет Крым , а Россию привлечет к ответственности. Также она сообщила, что разрабатывает план реинтеграции Донбасса.

"Стороны обсудили ситуацию на Украине, возможные пути окончания войны и достижения устойчивого мира в Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Тимошенко отметила необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в баварской столице 15-17 февраля.