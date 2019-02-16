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Умер актер из фильма «Небо над Берлином» 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли в картине «Небо над Берлином», которая вышла на экраны в 1987 году, умер на 78 году жизни, сообщает газета Die Welt со ссылкой на менеджера актера.
Он ушел из жизни в своем доме в Цюрихе.
Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе в семье швейцарского фабричного рабочего и итальянки. Еще будучи студентом, он открыл для себя сцену. Его карьера началась с театра в Бремене, где он познакомился с переехавшим тогда в этот город знаменитым режиссером Петером Штайном.
Позже базирующаяся в Берлине театральная студия «Шаубюне», соучредителем которой является Ганц, сыграла заметную роль в европейской театральной жизни в 1970-х годах. В середине 70-х актер переключился на кино и стал всемирно известным благодаря ролям в фильмах «Небо над Берлином», «Небо над Берлином 2» (1993) и «Бункер» (Оливер Хиршбигель, 2004).
Летом 2018 года Ганц должен был участвовать в Зальцбургском фестивале, но не смог по состоянию здоровья.
Комментарии3
В мире , Европа , Оливер Хиршбигель , Бруно Ганц , Петер Штайн , Die Welt
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