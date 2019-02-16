Умер актер из фильма «Небо над Берлином»

Швейцарский актер Бруно Ганц , известный по роли в картине «Небо над Берлином», которая вышла на экраны в 1987 году, умер на 78 году жизни, сообщает газета Die Welt со ссылкой на менеджера актера.

Он ушел из жизни в своем доме в Цюрихе.

Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе в семье швейцарского фабричного рабочего и итальянки. Еще будучи студентом, он открыл для себя сцену. Его карьера началась с театра в Бремене, где он познакомился с переехавшим тогда в этот город знаменитым режиссером Петером Штайном

Позже базирующаяся в Берлине театральная студия «Шаубюне», соучредителем которой является Ганц, сыграла заметную роль в европейской театральной жизни в 1970-х годах. В середине 70-х актер переключился на кино и стал всемирно известным благодаря ролям в фильмах «Небо над Берлином», «Небо над Берлином 2» (1993) и «Бункер» ( Оливер Хиршбигель , 2004).

Летом 2018 года Ганц должен был участвовать в Зальцбургском фестивале, но не смог по состоянию здоровья.