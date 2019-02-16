Ватикан влип в очередной секс-скандал

Представитель Понтифика приставал к молодому сотруднику мэрии Парижа

Во Франции прокуратура открыла уголовное дело в отношении посла Ватикана Луиджи Вентуры. 74-летнего дипломата обвиняют в домогательствах к молодому сотруднику мэрии Парижа. Теперь священнику грозит уголовное наказание.

Разбирательства прокуратура Парижа начала еще 24 января. Но в прессу лишь сейчас просочились детали скандала. По громкости, затмившего едва ли не все остальные новости. Луиджи Вентура — посол Ватикана во Франции — обвиняется в сексуальных домогательствах. Причем, инцидент произошел при множестве свидетелей. На приуроченном к Новому году обращении мэра Парижа к дипломатическим посланникам, религиозным и общественным деятелям, передает "ТВ Центр"

74-летний архиепископ в списке высокопоставленных гостей этой традиционной церемонии числится каждый год. Но на этот раз, представителю Святого Престола, видимо, наскучило слушать праздничные речи. Свое пристальное внимание Вентура сосредоточил на одном из молодых сотрудников городской администрации. Вот как описывают поведение священника свидетели.

"Как сообщил AFP источник в мэрии, в ходе церемонии сотрудник городской администрации трижды подвергался сексуальным прикосновениям к ягодицам. Один раз при свидетелях", — говорится в статье газеты Le Figaro.

В должности посланника Папы во Франции Вентура находится с 2009 года. До этого он занимал аналогичный пост еще в восьми странах. Включая Канаду, Великобританию, Бразилию, Боливию и Чили. Это один из самых влиятельных архиепископов. Он мог рассчитывать и на высший пост. Ведь именно апостольские нунции часто являются претендентами на папский престол.

Но в итоге Вентура стал лишь очередным источником неприятностей для нынешнего главы Католической церкви . В декабре из-за обвинений в растлении несовершеннолетних — а жертв больше 50-ти — полномочия сложил министр финансов Ватикана. В июле по аналогичной статье в отставку был отправлен архиепископ Вашингтонский. Глава Немецкой католической церкви в сентябре принес извинения за тысячи случаев сексуального насилия над детьми со стороны священников.

Новость об очередном секс-скандале Ватикан застигла врасплох. Как говорится в коротком пресс-релизе: о деле против Вентуры Святой престол узнал не от него самого, а из французской прессы. И теперь представители Понтифика просят дождаться результатов расследования. Через несколько дней в Ватикане церковный совет. Где вопрос борьбы с педофилией и другими сексуальными преступлениями станет одним из главных.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".