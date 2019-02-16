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Австрия призвала допустить наблюдателей из РФ на Украину 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Украина должна соблюдать нормы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в вопросе допуска на выборы международных наблюдателей, в том числе, из России. Она отметила, что председательство организации прилагает все усилия для того, чтобы эти правила была соблюдены.
Кнайсль подчеркнула, что Австрия в любом случае будет поддерживать ОБСЕ в данном вопросе, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон, который предлагает запретить представителям Российской Федерации принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. Документ был подписан 8 февраля и передан на рассмотрение президенту Петру Порошенко.
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В мире , Европа , Украина , Петр Порошенко , Андрей Парубий , ОБСЕ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Австрия
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