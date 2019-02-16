Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган предложил России и Ирану провести совместные операции в Идлибе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Турецкий лидер Тайип Эрдоган не исключил совместные операции Турции, России и Ирана против радикальных группировок в сирийском Идлибе.
По итогам переговоров президентов России и Турции — стран-гарантов перемирия в САР — в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
Шойгу назвал переговоры по Идлибу результативными
В четверг президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По словам Эрдогана, сохранение перемирия в идлибской зоне деэскалации стало одной из главных тем саммита.
"Совместные операции (с РФ и Ираном) могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий. Для нас важна безопасность жителей Идлиба", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи.
Его цитирует газета Hurriyet.
Он добавил, что турецкие и российские военные ведут интенсивную работу для реализации меморандума по Идлибу и борьбы с террористическими группировками в этом регионе.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии22
В мире , Ближний Восток , Хасан Роухани , Владимир Путин , Hurriyet Daily News , Иран , Сочи , Турция
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение