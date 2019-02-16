Эрдоган предложил России и Ирану провести совместные операции в Идлибе

России и Турецкий лидер Тайип Эрдоган не исключил совместные операции Турции Ирана против радикальных группировок в сирийском Идлибе.

По итогам переговоров президентов России и Турции — стран-гарантов перемирия в САР — в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

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В четверг президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По словам Эрдогана, сохранение перемирия в идлибской зоне деэскалации стало одной из главных тем саммита.

"Совместные операции (с РФ и Ираном) могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий. Для нас важна безопасность жителей Идлиба", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи.

Он добавил, что турецкие и российские военные ведут интенсивную работу для реализации меморандума по Идлибу и борьбы с террористическими группировками в этом регионе.