Президент Украины Пётр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что 16 февраля он встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом.
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
«Направления нашего разговора будут идти и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и поддержки реформ», — сказал Порошенко.
По его словам, представители Украины намерены в целом обсудить указанные вопросы с американской делегацией в ходе конференции.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы сотрудничать с любым победителем украинских президентских выборов.