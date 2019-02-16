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Порошенко анонсировал свою встречу с вице-президентом США 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что 16 февраля он встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом.
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
«Направления нашего разговора будут идти и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и поддержки реформ», — сказал Порошенко.
По его словам, представители Украины намерены в целом обсудить указанные вопросы с американской делегацией в ходе конференции.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США готовы сотрудничать с любым победителем украинских президентских выборов.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Курт Волкер , Госдеп США , НАТО , США
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