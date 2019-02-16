Порошенко анонсировал свою встречу с вице-президентом США

Об этом информирует телеканал «112 Украина».

«Направления нашего разговора будут идти и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и поддержки реформ», — сказал Порошенко.

По его словам, представители Украины намерены в целом обсудить указанные вопросы с американской делегацией в ходе конференции.