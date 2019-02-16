Мадуро приказал стянуть войска к границе с Колумбией 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ военным разработать план по развёртыванию армии у колумбийской границы.
Лидер Боливарианской Республики подчеркнул в Twitter, что вооружённые силы должны быть готовы предотвратить любые провокации, откуда бы они ни исходили. Он также добавил, что граница Венесуэлы должна оставаться неприкосновенной.
Ordené la creación inmediata de un Plan Especial de Despliegue Permanente y Adecuación de Fuerza para que nuestra #FANB se mantenga movilizada, desarrollando planes de defensa contra las conspiraciones y provocaciones, vengan de donde vengan. pic.twitter.com/NMfGO5r8h8— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 16 февраля 2019 г.
Ранее News.ru писал о том, что посол Венесуэлы в России Карлос Тортоса назвал гуманитарную помощь, о которой попросил США лидер оппозиции Хуан Гуайдо, «ловушкой» и маскировкой военного вторжения. Мадуро, в свою очередь, заявил, что не допустит ввоза в страну зарубежной продукции и добавил, что против американского вторжения в республику собрано свыше 2 млн подписей.
Тем не менее, гуманитарная помощь из США уже начала поступать в венесуэльский штат Амасонас. Помощь в её переправке по рекам Атабапо, Гуаиния и Ориноко оказывают местные индейские племена.