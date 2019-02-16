Мадуро приказал стянуть войска к границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ военным разработать план по развёртыванию армии у колумбийской границы.

Ordené la creación inmediata de un Plan Especial de Despliegue Permanente y Adecuación de Fuerza para que nuestra #FANB se mantenga movilizada, desarrollando planes de defensa contra las conspiraciones y provocaciones, vengan de donde vengan. pic.twitter.com/NMfGO5r8h8— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 16 февраля 2019 г. Лидер Боливарианской Республики подчеркнул в Twitter, что вооружённые силы должны быть готовы предотвратить любые провокации, откуда бы они ни исходили. Он также добавил, что граница Венесуэлы должна оставаться неприкосновенной.

Ранее News.ru писал о том, что посол Венесуэлы в России Карлос Тортоса назвал гуманитарную помощь, о которой попросил США лидер оппозиции Хуан Гуайдо, «ловушкой» и маскировкой военного вторжения. Мадуро, в свою очередь, заявил, что не допустит ввоза в страну зарубежной продукции и добавил, что против американского вторжения в республику собрано свыше 2 млн подписей.

Тем не менее, гуманитарная помощь из США уже начала поступать в венесуэльский штат Амасонас. Помощь в её переправке по рекам Атабапо, Гуаиния и Ориноко оказывают местные индейские племена.