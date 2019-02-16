Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро приказал стянуть войска к границе с Колумбией 

News.ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: VENEZUELAN PRESIDENCY/imago stock&people/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ военным разработать план по развёртыванию армии у колумбийской границы.
Лидер Боливарианской Республики подчеркнул в Twitter, что вооружённые силы должны быть готовы предотвратить любые провокации, откуда бы они ни исходили. Он также добавил, что граница Венесуэлы должна оставаться неприкосновенной.
Ранее News.ru писал о том, что посол Венесуэлы в России Карлос Тортоса назвал гуманитарную помощь, о которой попросил США лидер оппозиции Хуан Гуайдо, «ловушкой» и маскировкой военного вторжения. Мадуро, в свою очередь, заявил, что не допустит ввоза в страну зарубежной продукции и добавил, что против американского вторжения в республику собрано свыше 2 млн подписей.
Тем не менее, гуманитарная помощь из США уже начала поступать в венесуэльский штат Амасонас. Помощь в её переправке по рекам Атабапо, Гуаиния и Ориноко оказывают местные индейские племена.
News.ru: последние новости
Роговцеву назвали продажной за совет изолироваться от РФ Эрдоган заявил о провале женевского процесса по Сирии Болтон заявил о тайных переговорах генералов Венесуэлы
Комментарии
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , Колумбия
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Изменила мнение о Децле»: чего ждать от исповеди матери
Шоу-бизнес Статьи
Переплатили: Маск воюет с NASA за Юпитер
Наука и техника Статьи
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
Зеленский или Порошенко? Вакарчук сделал свой выбор
Статьи В мире
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение