Эрдоган назвал причину изоляции Труции от ЕС

"Так пусть тогда они об этом скажут прямо", — возмутился турецкий лидер в эфире телеканала А Haber.

Ранее министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что для вступления в ЕС Анкара должна сделать "демократический и проевропейский" выбор.

Заявку на членство в союзе Турция подала еще в 1987 году. Однако переговоры начались только 18 лет спустя. При этом они неоднократно приостанавливались из-за возникающих разногласий.

Между тем вступление в ЕС Эрдоган назвал стратегической целью Турции. Хотя, по словам президента, большинство граждан страны выступают против вступления в Евросоюз и считают неискренним отношение ЕС к Турции.