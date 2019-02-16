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Эрдоган назвал причину изоляции Труции от ЕС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в дискриминации его страны по религиозному признаку. По его словам, ислам стал причиной, по которой Турцию отказываются принимать в состав ЕС.
"Так пусть тогда они об этом скажут прямо", — возмутился турецкий лидер в эфире телеканала А Haber.
Ранее министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что для вступления в ЕС Анкара должна сделать "демократический и проевропейский" выбор.
Заявку на членство в союзе Турция подала еще в 1987 году. Однако переговоры начались только 18 лет спустя. При этом они неоднократно приостанавливались из-за возникающих разногласий.
Между тем вступление в ЕС Эрдоган назвал стратегической целью Турции. Хотя, по словам президента, большинство граждан страны выступают против вступления в Евросоюз и считают неискренним отношение ЕС к Турции.
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В мире , Европа , Реджеп Эрдоган , МИД , ЕС , Турция
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