На западе Ирака боевики ИГ похитили восемь мирных граждан

Боевики "Исламского государства" * похитили восемь мирных граждан в провинции Анбар на западе Ирака , передает в пятницу иракский телеканал al-Sumaria.

"Террористическая группировка ИГ* похитила пятерых жителей города Рава на северо-востоке одноименного округа. Судьба похищенных остается неизвестной", — сообщил каналу глава администрации округа Рава Хусейн Али аль-Акиди.

В то же время источник в правоохранительных органах провинции сообщил каналу о похищении боевиками ИГ* еще троих человек в 80 километрах западнее города Хадита.

Оба инцидента, по данным телеканала, произошли во время поездок жителей за сбором грибов.

Инциденты с похищением участились в Ираке в январе-феврале: по данным иракских СМИ, 28 января боевики казнили двоих жителей города Хадита, а 8 февраля были казнены трое жителей провинции Салах-эд-Дин.

ИГ* стремительно захватило большие территории в Ираке в июне 2014 года, в том числе второй крупнейший город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, затем прошли операции в других, менее крупных оплотах террористов. Бывший тогда премьер-министром Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

*Террористическая организация, запрещенная в России.