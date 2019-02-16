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На западе Ирака боевики ИГ похитили восемь мирных граждан 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боевики "Исламского государства"* похитили восемь мирных граждан в провинции Анбар на западе Ирака, передает в пятницу иракский телеканал al-Sumaria.
"Террористическая группировка ИГ* похитила пятерых жителей города Рава на северо-востоке одноименного округа. Судьба похищенных остается неизвестной", — сообщил каналу глава администрации округа Рава Хусейн Али аль-Акиди.
В то же время источник в правоохранительных органах провинции сообщил каналу о похищении боевиками ИГ* еще троих человек в 80 километрах западнее города Хадита.
Оба инцидента, по данным телеканала, произошли во время поездок жителей за сбором грибов.
Инциденты с похищением участились в Ираке в январе-феврале: по данным иракских СМИ, 28 января боевики казнили двоих жителей города Хадита, а 8 февраля были казнены трое жителей провинции Салах-эд-Дин.
ИГ* стремительно захватило большие территории в Ираке в июне 2014 года, в том числе второй крупнейший город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, затем прошли операции в других, менее крупных оплотах террористов. Бывший тогда премьер-министром Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Ближний Восток , Хайдар аль-Абади , Исламское государство , МВД , Ирак , Рава
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