Порошенко призвал ЕС поддержать новый пакет «азовских санкций»

«Президент призвал собеседника поддержать введение нового «азовского пакета» санкций ЕС против Москвы», — сообщается на официальном сайте президента.

Украинский лидер подчеркнул намерение продолжать сотрудничество с ЕС «на взаимовыгодных условиях» и назвал закрепление в Конституции членства Украины в ЕС и НАТО «выдающимся моментом в истории всей Европы».

Отмечается, что еврокомиссар выразил готовность оказать поддержку Украине.

В декабре 2018 года в Киеве заявляли о разработке «азовских санкций» против России.