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Порошенко призвал ЕС поддержать новый пакет «азовских санкций» 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: ©president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко призвал представителя Евросоюза на переговорах по брекситу Мишеля Барнье поддержать введение нового пакета «азовских санкций» против России.
«Президент призвал собеседника поддержать введение нового «азовского пакета» санкций ЕС против Москвы», — сообщается на официальном сайте президента.
Украинский лидер подчеркнул намерение продолжать сотрудничество с ЕС «на взаимовыгодных условиях» и назвал закрепление в Конституции членства Украины в ЕС и НАТО «выдающимся моментом в истории всей Европы».
Отмечается, что еврокомиссар выразил готовность оказать поддержку Украине.
В конце января вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев ожидает от «друзей в ЕС» поддержки пакета «азовских санкций» против России.
В декабре 2018 года в Киеве заявляли о разработке «азовских санкций» против России.
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В мире , Политика , Украина , Мишель Барнье , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , ЕС , Верховная Рада , НАТО , Москва
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