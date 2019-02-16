Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", — сказала Порошенко.

Ранее Порошенко призвал Евросоюз поддержать введение новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование". ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.