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Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский президент Петр Порошенко распорядился, чтобы глава МИДа страны Павел Климкин провел ряд встреч с международными партнерами для обсуждения 124-страничного пакета санкций против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает "112 Украина".
Отмечается, что такое заявление глава государства сделал по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", — сказала Порошенко.
Ранее Порошенко призвал Евросоюз поддержать введение новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование". ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
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Комментарии71
В мире , Европа , Украина , Павел Климкин , Петр Порошенко , ФСБ , МИД , ЕС
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