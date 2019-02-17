Глава MI6: Москва должна готовиться к «жесткому ответу» (Financial Times, Великобритания)

В ходе пресс-конференции в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности Алекс Янгер (Alex Younger) заявил, что российское военное разведывательное агентство ГРУ и другие кремлевские службы безопасности представляют собой «постоянную угрозу» для западных стран, несмотря на предпринятые в прошлом году попытки Соединенного Королевства и его союзников уменьшить их присутствие на Западе после отравления в Солсбери.

Г-н Янгер подчеркнул, что в будущем подобные операции будут встречать решительное сопротивление.

«Мы ясно дали им понять, что, чего бы они ни пытались добиться посредством их скоординированной кампании, включающей в себя секретные и явные действия и призванной снизить качество наших институтов и альянсов, это не сработает, — сказал он. — Им придется заплатить слишком высокую цену».

«Российское государство стремится разрушить те связи и альянсы, которые между нами существуют, и я считаю, что оно ошибается, поступая таким образом. Я намерен заставить их заплатить за их подрывную кампанию, которую они проводят ради достижения этих целей. Не забывайте, у нас есть наши альянсы, и это наше ключевое преимущество».

В четверг, 14 февраля, сайт Bellingcat сообщил, что кроме двоих офицеров ГРУ, которых британская прокуратура уже обвинила в покушении на Скрипалей, в момент атаки на территории Соединенного Королевства был еще один агент ГРУ — Денис Сергеев

Г-н Янгер похвалил этот сайт за проведенное расследование, отметив, что он глубоко уважает его работу, но добавил, что, поскольку о роли г-на Сергеева и других возможных российских агентов, причастных к атаке в Солсбери, мало что известно, Скрипалям, которые после выписки из больницы продолжают скрываться, до сих пор угрожает опасность.

Он добавил: «Если вы посмотрите на то, что с нами произошло в Соединенном Королевстве, если вы посмотрите на госпереворот в Черногории, если вы посмотрите на множество кибератак, которые нам удалось обнаружить, вы увидите, что существует скоординированная программа действий и, да, зачастую в ее реализации участвуют одни и те же люди».

«Мы считаем, что со стороны ГРУ и других российских разведывательных агентств исходит постоянная угроза и что ничего нельзя исключать».

В своем выступлении на конференции в Мюнхене в пятницу, 15 февраля, министр обороны Соединенного Королевства сделал акцент на этих предупреждениях. Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson) выступил с острой критикой в адрес Москвы, сказав, что «Россия должна заплатить за свой авантюризм».

Он сказал, что Кремль «действовал вне всяких правил, прибегая к шпионажу и используя военные, политические, цифровые, экономические и даже криминальные инструменты, чтобы ослабить позиции своих соперников». Он добавил, что «подрыв» выборов в западных странах уже стал «новой нормой».

По его словам, использование «тайных агентов» и «армий наемников», таких как группа Вагнера, позволяет Кремлю «уклоняться от ответственности за убийство, одновременно отрицая, что на его руках есть кровь».

Он также обвинил Москву в попытках втянуть Запад в новую гонку вооружений, поскольку именно она нарушила условия Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США приостановили свое участие в этом ключевом договоре о контроле над вооружениями, подписанном в эпоху холодной войны, заявив, что Москва многократно нарушала его условия. Россия отрицает эти обвинения.

Во время пресс-конференции г-н Янгер также говорил о постоянной угрозе, исходящей от ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ — прим. ред.), несмотря на то, что антитеррористическая кампания коалиции во главе с США в Сирии и Ираке уже близка к победе.

Он назвал ИГИЛ «живучей организацией», которая «по сути возвращается в свое естественное состояние — в состояние ассиметричной транснациональной террористической организации. Как и следовало ожидать, мы видим, как она меняет свои очертания и расширяется».

По словам г-на Янгера, его «очень сильно беспокоит» возвращение иностранных боевиков из Сирии, а также жен и семей тех террористов, которые отправились в созданный в 2014 году халифат.

Он выступил с этими комментариями после того, как на этой неделе Шамима Бегум (Shamima Begum) — одна из лондонских школьниц, которые поехали в Сирию в 2015 году, — рассказала в интервью изданию The Times о своем желании вернуться в Соединенное Королевство.