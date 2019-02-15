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ЕС согласовал санкции из-за инцидента в Керченском проливе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Евросоюз согласовал санкции в отношении 8 человек из-за инцидента в Керченском проливе, сообщают СМИ.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов представителей ЕС, передает ТАСС.
Подробностей встречи и имен тех, против кого утвердили санкции, не приводится.
США готовят «серьезные санкции» против России
В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.
В среду в американский Сенат был внесен законопроект о новых санкциях в отношении России, поводом для которого стал инцидент в Керченском проливе.
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В мире , Видео , Политика , ЕС
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