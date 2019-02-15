Новым генпрокурором США стал Уильям Барр

Уильям Барр, сменивший на посту генпрокурора США Джеффа Сешнса, официально вступил в должность. Его считают ставленником Трампа , а сам он указывает на «несбалансированность» расследования «российского вмешательства» в американские выборы. Что ждет «российское дело» и как на это повлияет сам Барр, разобралась «Газета.Ru»

В США — новый министр юстиции Уильям Барр. Накануне, 14 февраля, он принес присягу в качестве генерального прокурора. Впрочем, на этом посту он не новичок: ту же должность Барр уже занимал в период управления страной Джорджем Бушем-младшим

Кандидатура Барра была утверждена сенатом США 54 голосами против 45. Самого Барра выдвинул на этот пост президент Дональд Трамп.

Барр заменил на посту Джеффа Сешнса, которого глава Белого дома отправил в отставку за желание дистанцироваться от расследования «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

Выступая перед журналистами, Трамп назвал нового генпрокурора «потрясающим человеком и уважаемым юристом — как среди республиканцев, так и демократов».

Однако представители Демократической партии отрицательно отнеслись к назначению. В частности, во время слушаний о его утверждении в качестве главы минюста демократы выразили обеспокоенность по поводу служебной записки, написанной Барром, в которой он подверг критике работу спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера

«Пока я на посту, Бобу (Роберту Мюллеру. — «Газета.Ru») будет позволено закончить расследование», — тем не менее ответил на критику Барр.

«Меня не запугаешь. Я буду делать то, что я считаю правильным», — уверенно отвечал политик на вопросы сенаторов во время слушаний.

Кто вы, мистер Барр?

Барр получил степень бакалавра и магистра государственного управления, а также степень магистра китаистики Колумбийского университета.

Во время изучения права в Университете Джорджа Вашингтона Барр работал в ЦРУ. Затем недолгое время проработал в администрации Рейгана, после чего ушел в сферу корпоративного права.

В 1989 году ему была предложена должность в администрации Джорджа Буша-старшего , где он возглавлял юридический департамент.

С 1991 по 1993 год Барр исполнял обязанности генерального прокурора США.

На этой должности он запомнился расследованием катастрофы американского Boeing 747 над городом Локерби в Шотландии 21 декабря 1988 года, в результате которой погибли 270 человек. Барр также провел успешную операцию по освобождению заложников в тюрьме Талладега в 1991 году.

The Times пишет, что Барр выступает за расширение президентских полномочий, но в то же время считает, что задача генерального прокурора — дистанцироваться от политики.

Предполагается, что Барр является сторонником жесткой миграционной политики Трампа.

Что сказал новый генпрокурор о «российском вмешательстве»?

«Я думаю, что русские вмешивались или пытались вмешаться в выборы, и мы должны докопаться до сути», — подчеркнул генпрокурор.

Тем не менее он выразил несогласие с некоторыми аспектами работы Мюллеры: по мнению Барра, спецпрокурор набрал в свою команду слишком много юристов, имеющих связи с демократами.

«Я бы хотел видеть, чтобы он (Мюллер. — «Газета.Ru») был более сбалансирован», — отметил генпрокурор в интервью The Washington Post.

Во время слушаний в сенате Барр также усомнился в необходимости полностью обнародовать результаты расследования, что вызвало критику со стороны демократов, полагающих, что записка, написанная им, была своеобразным «письмом о приеме на работу», чтобы впечатлить Трампа.

В частности, в письме юрист пишет, что расследование спецпрокурора является «фатальным заблуждением».

В ответ на это политик назвал данные предположения демократов «смехотворными» и сообщил законодателям, что дружит с Мюллером уже на протяжении 30 лет.

Примечательно, что близкий к Белому дому политический активист, глава влиятельной лоббистской организации «Американский консервативный союз» Мэтт Шлэпп заявил, что после вступления Барра в должность дни Мюллера в качестве специального прокурора сочтены.

«Мюллер вскоре уйдет», — написал в твиттере Шлэпп.