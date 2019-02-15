На Украине заявили, что у Порошенко комплексы из-за России

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала NewsOne, что у президента Петра Порошенко комплекс неполноценности.

По его словам, выпады украинского лидера в адрес Москвы свидетельствуют о его собственных проблемах. Червоненко выразил уверенность, что от антироссийских настроений "надо избавляться".

"В этой риторике против русских есть какой-то комплекс неполноценности", — добавил экс-министр.

При этом Червоненко обратил внимание на то, что несмотря на антироссийские лозунги Порошенко не стесняется копировать предвыборные плакаты со старой избирательной кампании Владимира Путина

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины. Киев ранее неоднократно обвинял российскую сторону во "вмешательстве" в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российская сторона подчеркивает, что не является субъектом внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. В Москве выразили сомнение, что этот шаг принесет пользу украинскому народу. По словам Владимира Путина, несмотря на все усилия Киева, между Россией и Украиной растет торговый оборот. При этом он отметил, что, "пока в киевских коридорах власти находятся русофобы", не понимающие, в чем заключаются интересы украинцев, "ненормальная ситуация" в отношениях между государствами будет продолжаться.