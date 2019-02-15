Закулисье: кто запустил «российское дело» против Трампа

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб опасался, что «российское дело» в США развалится, поэтому решил «подстраховать» его и открыть дополнительное расследование. Об этом он заявил в первом после увольнения в 2018 году интервью в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS News.

«Я был очень обеспокоен тем, чтобы поставить «российское дело» на твердую почву, чтобы оно продолжалось. Чтобы, если меня убрали, поставили другого человека или резко уволили, дело не могло быть закрыто и не исчезло ночью без следа», — признался Маккейб.

Силовик отдал приказ об открытии расследований против Трампа о возможном препятствовании правосудию и его потенциальных связях с Россией вскоре после увольнения своего начальника — главы ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года.

Бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб рассказал в интервью CBS, что министерство юстиции «всерьез» рассматривало вариант возможного отстранения президента США Дональда Трампа от должности в связи с 25-й поправкой к конституции. Она подразумевает отстранение главы государства в связи с «недеспособностью».

По его словам, после увольнения главы ФБР Джеймса Коми такой вопрос обсуждался на встречах в министерстве юстиции, в подчинении которого находится ФБР. «Были встречи в министерстве юстиции, на которых обсуждалось, могут ли вице-президент [США] и большинство [членов] кабинета министров объединиться, чтобы отстранить президента Соединенных Штатов [Дональда Трампа] в соответствии с 25-й поправкой», — сказал Маккейб.

Чиновник объяснил, что членов администрации Трампа не спрашивали напрямую, будут ли они голосовать за или против отстранения президента, однако подсчитывали, кто из них теоретически может быть за, а кто против.

Узнав об откровениях бывшего силовика, президент США обрушился на него с критикой в своем твиттере. По его словам, «опальный» Маккейб лишь притворяется «бедным маленьким ангелом».

Американский президент заявил, что «отставник был вовлечен в скандал со взломом почты бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и российской мистификацией» («российского дела». — «Газета.Ru»), а также являлся «марионеткой» бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

«Маккейб — это позор для ФБР и для нашей страны», — заключил Трамп.

Стоит отметить, что у Трампа были серьезные трения с возглавлявшим ФБР в начале его срока Джеймсом Коми. По словам силовика, Трамп требовал от него «лояльности» на службе. При этом Коми уверял главу Белого дома, что расследование против него не ведется. Сам Трамп всегда питал негативное отношение к спецслужбам.

Негативно высказываясь в адрес спецслужб, он неоднократно использовал термин «глубинное государство» (derin devlet). Эта фраза пришла в английский язык из турецкого, где термин использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

Такое отношение продиктовано тем, что Трамп никогда не соприкасался с деятельностью разведывательного сообщества.

Как напоминают профессионалы разведки, Трамп всегда был далек от этого, он никогда не работал в конгрессе, где мог присутствовать на слушаниях комитета по разведке, и в первый раз познакомился с информацией разведслужб, лишь когда уже стал президентом США.

Однако не только это подпитывает неприязнь Трампа к спецслужбам. Влияние оказывает и то, что агенты ФБР открыто демонстрировали свое негативное отношение к действующему президенту.

Один из таких случаев был зафиксирован в переписке между двумя агентами ФБР Питером Стрзоком и Лизой Пейдж, в которой они выражали свое отвращение к президенту Трампу. В переписке Стрзок называл Трампа «идиотом», «отвратительным», «катастрофой» и «угрозой».

В одном из сообщений, отправленных за четыре дня до выборов, Пейдж написала Стрзоку, что «американские президентские выборы, и, следовательно, состояние мира, фактически висит на волоске».

Стрзок, работавший в ФБР в течение 22 лет, помогал вести расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года и расследование по делу об использовании частного сервера электронной почты Хиллари Клинтон.

В августе 2018 года он был уволен из ФБР. Издание The Wall Street Journal писало, что увольнение агента подставило под сомнение два политически важных расследования, а также стало причиной нападок президента США Трампа на Министерство юстиции.