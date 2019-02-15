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Эксперт объяснил, почему Токио собирается облегчить визовый режим с РФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В правительстве Японии изучают вопрос отмены краткосрочных виз для россиян, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Эксперт Виталий Швыдко в эфире радио Sputnik рассказал, с какой целью, по его мнению, Токио может сделать этот шаг.
Власти Японии изучают вопрос отмены краткосрочных виз для россиян, сообщает газета "Санкей" со ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что глава МИД Японии Таро Коно хочет обсудить этот вопрос во время перегоровов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые пройдут в Мюнхене в понедельник.
Издание полагает, что жителям России будет разрешен въезд в Японию без визы на срок до 90 дней. Для этого нужно будет предварительно зарегистрировать загранпаспорт в консульских учреждениях.
Газета отмечает, что японские власти рассчитывают, таким образом, смягчить позицию Москвы по вопросу заключения мирного договора.
Заведующий сектором экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виталий Швыдко в эфире радио Sputnik напомнил, что упрощение визового режима с РФ входило в планы японского кабинета.
"В принципе, это входило в планы правительства Японии — сделать ряд шагов, которые облегчили бы достижение договоренностей (с Россией, — ред.) с точки зрения создания благоприятной атмосферы. И одним из таких шагов было как раз упрощение визового режима. И я думаю, что это продолжение этого процесса… С точки зрения японского правительства, сейчас, может быть, и не самое удачное время для таких шагов, поскольку было заявление премьер-министра Синдзо Абэ, который отказался от своего намерения подписать мирный договор уже в течение этого года. И если возможность таких шагов рассматривается, то это, может быть, отчасти, по инерции, из-за желания ускорить работу над мирным договором", — считает Виталий Швыдко.
Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония поставили подписи под Совместной декларацией, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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В мире , Азия , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , МИД , ИМЭМО РАН , ИА Sputnik , Москва , Мюнхен , Япония
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