«Почему не Иван Иванов?»: депутат о третьем «отравителе Скрипалей»

Российские власти высмеяли якобы очередные результаты расследования группы Bellingcat о том, что третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев

Как уверяет Bellingcat, Сергеев является высокопоставленным офицером ГРУ. Он якобы родился в 1973 году в городе Ушарал Казахстане , проходил службу в Новороссийске . В период между 2000 и 2002 годом его перевели в Москву . Затем он поступил в Военно-дипломатическую академию, передает ФАН.

«А почему его зовут не Иван Иванов? Ну, или хотя бы не Сидоров? Если бы Bellingcat озвучили эту фамилию, они бы звучали более по-русски. Хотя, конечно, Денис Сергеев — тоже великолепно. Комментировать глупости низкопробного сайта даже не хочу», — пояснил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Глава российского внешнеполитического ведомства также предупредил американского коллегу, что намерение Вашингтона ввести дополнительные санкции «под абсолютно недоказанным предлогом» лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене.

Чуть ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом информацию о третьем подозреваемом в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

«Мы действительно видели эту публикацию. Это скупые единичные, я бы сказала не столько материалы, материалов-то как раз много, но скупые формы появления этих материалов по так называемому делу Скрипалей, потому что, кроме как утечек в СМИ, ничего более точного или официального мы не видим, к сожалению», — сказала дипломат.

Она добавила, что это очередные антироссийские домыслы в британских СМИ.

При этом в конце прошлого месяца Совет Евросоюза ЕС ) ввел санкции против девяти физлиц и организаций в соответствии с новым режимом по химическому оружию. Как отмечалось в коммюнике ЕС, введение санкционных ограничений связано с делом Скрипалей.

«Этот список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя главы ГРУ, ответственных за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента», — говорилось в сообщении.

В том же месяце директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обвинил Лондон в уничтожении улик по делу об отравлении в Солсбери.

«Это грязная провокация британских властей, потому что понятно, что они постоянно пытаются скрыть следы совершенного преступления и уничтожить улики. Они начали делать в тот момент, когда произошел инцидент. Не говоря уже о том, что Лондон не выдает места пребывания Скрипалей. Зачем они их прячут?», — подчеркнул глава спецслужбы.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория предположила, что ее дядю и Юлию Скрипаль держат на военной базе в Британии.

«Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира», — заявила россиянка.

Виктория Скрипаль высказала предположение, что Сергей и Юлия могут находиться на территории военной химической лаборатории Портон-Даун, расположенной в окрестностях Солсбери, где произошло покушение.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ. Москва отрицает какую бы то ни было причастность России к данному делу.