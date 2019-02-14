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Названо имя третьего «отравителя» Скрипаля 

Рамблер 46 минут назад
Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider сообщили, что настоящее имя предполагаемого третьего участника покушения на Сергея и Юлию Скрипалей «Сергея Федотова» — Денис Сергеев.
По их информации, Сергеев родился 17 сентября 1973 года в Ушарале в Казахстане. Такая же дата рождения значится и у предполагаемого сотрудника ГРУ «Сергея Федотова». Сергеев проходил военную службу в Новороссийске, а в начале 2000-х поступил в Военно-дипломатическую академию в Москве.
Найден третий отравитель Скрипалей
В 2004-2012 годы Сергеев якобы являлся акционером или директором в восьми фирмах, ныне ликвидированных. Сообщается, что названия организаций были похожи на названия существующих крупных компаний. По информации Insider, другие акционеры компаний также были сотрудниками ГРУ и могли использовать эти организации для упрощения процесса получения виз.
Также расследовательская группа обнаружила, что в 2009 году Сергеев взял кредит более чем на 1 млн долларов, указав в качестве места работы фирму, зарегистрированную в Риге.
Напомним, что в Скотланд-Ярде пока не заявляли о причастности «Сергея Федотова» — Дениса Сергеева к покушению на Скрипалей.
Комментарии1
В мире , Видео , Денис Сергеев , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , ГРУ
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