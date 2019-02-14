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Главные события четверга 

Рамблер 4 часа назад

Эрдоган опоздал на встречу с Путиным

Владимир Путин поздоровался с представителями турецкой делегации в зале, где должна пройти встреча, однако президента Турции в зале не оказалось.

В деле Арашуковых появился таинственный генерал

Аресту сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова предшествовал доклад полпреда в СКФО Александра Матовникова и главы контрольного управления Кремля Дмитрия Шалькова президенту России Владимиру Путину.

Труп найден в здании МИД

На 19-м этаже здания Министерства иностранных дел (МИД) России обнаружили тело мужчины.

Алексею Улюкаеву вернули всё

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайства защитников экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева о снятии ареста с его имущества, которое оценивается в сумму около 560 млн рублей, сообщает BFM.ru.

Россию обвинили в "ударе в спину"

Россия — «крокодил», ударивший Украину «в спину ножом», заявил «Апострофу» бывший представитель НАТО в России — отставной капитан Военно-морских сил США Гарри Табах.

Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева

Выпивать и петь песни Надежды Кадышевой на борту самолета «незазорно» для чиновников.

Доллар по 75: США бьют в слабое место России

После нескольких месяцев затишья, угроза введения санкций вновь нависла над Россией. Шатдаун в США закончился, и в США вновь хотят «наказать Россию за вмешательство в выборы в США и за агрессию на Украине».

"Северный поток-2" оказался под ударом

Евросоюз будет ужесточать газовую директиву, и это больно ударит по газопроводу «Северный поток — 2». Для участников проекта, прежде всего Германии, остается небольшая возможность вывести проект из-под действия обновленных норм, но вряд ли это удастся сделать — Еврокомиссия настроена по отношению к проекту критически.

Мамаев снова вышел на поле

В четверг, 14 февраля, около 14:00 в московском СИЗО «Бутырка» начался матч с участием арестованного футболиста Павла Мамаева.

Россиянам напомнили о длинных выходных

Замглавы Роструда Евгений Шкловец напомнил, что в марте 2019 года россиян ожидают длинные выходные.
Комментарии51
В мире , Видео , Павел Мамаев , Алексей Улюкаев , Рауль Арашуков , Владимир Путин , МИД , ЕС , Газпром Межрегионгаз , Роструд , Еврокомиссия , ФСИН , НАТО , Business FM , Турция
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