Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Владимир Путин поздоровался с представителями турецкой делегации в зале, где должна пройти встреча, однако президента Турции в зале не оказалось.
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Аресту сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова предшествовал доклад полпреда в СКФО Александра Матовникова и главы контрольного управления Кремля Дмитрия Шалькова президенту России Владимиру Путину.
Труп найден в здании МИД
На 19-м этаже здания Министерства иностранных дел (МИД) России обнаружили тело мужчины.
Алексею Улюкаеву вернули всё
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайства защитников экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева о снятии ареста с его имущества, которое оценивается в сумму около 560 млн рублей, сообщает BFM.ru.
Россию обвинили в "ударе в спину"
Россия — «крокодил», ударивший Украину «в спину ножом», заявил «Апострофу» бывший представитель НАТО в России — отставной капитан Военно-морских сил США Гарри Табах.
Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева
Выпивать и петь песни Надежды Кадышевой на борту самолета «незазорно» для чиновников.
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
После нескольких месяцев затишья, угроза введения санкций вновь нависла над Россией. Шатдаун в США закончился, и в США вновь хотят «наказать Россию за вмешательство в выборы в США и за агрессию на Украине».
"Северный поток-2" оказался под ударом
Евросоюз будет ужесточать газовую директиву, и это больно ударит по газопроводу «Северный поток — 2». Для участников проекта, прежде всего Германии, остается небольшая возможность вывести проект из-под действия обновленных норм, но вряд ли это удастся сделать — Еврокомиссия настроена по отношению к проекту критически.
Мамаев снова вышел на поле
В четверг, 14 февраля, около 14:00 в московском СИЗО «Бутырка» начался матч с участием арестованного футболиста Павла Мамаева.