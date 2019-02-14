Унизил президента: Зеленский оторвался от Порошенко

По данным соцопросов, шоумен Владимир Зеленский в настоящее время лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины . За последние дни рейтинг Зеленского поднялся с 21,9% до 23%, а у Тимошенко наоборот снизился с 19,2% до 15,7%. Рейтинг Порошенко поднялся с 14,8% до 16,4%, однако он все равно уступает Зеленскому.

Актер Владимир Зеленский, несмотря на насмешки украинской прессы, остается в лидерах рейтинга кандидатов в президенты Украины. Вместе с тем, не являясь профессионалом в политике, он все дальше отрывается от политических старожилов — лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко.

По данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», которые опубликованы на сайте организации, за последние дни рейтинг Зеленского поднялся с 21,9% до 23%, в то время как у Тимошенко наоборот снизился с 19,2% до 15,7%. Рейтинг Порошенко поднялся с 14,8% до 16,4%, однако он все равно уступает Зеленскому.

Ранее шоумен в своем фейсбуке опубликовал видеообращение, в котором команда «Студии Квартал 95» просит у своих поклонников прощения за отмену концерта в Виннице. Сообщалось, что за несколько дней до выступления, назначенного на 14 февраля, власти запретили артистам выступить в подведомственном Минобороны Украины здании.

«К сожалению, «Квартал 95» и Владимир Зеленский не смогут провести концерт в Виннице. Концерт был запланирован в Доме офицеров, что подчиняется Министерству обороны Украины. Из-за этого получили запрет», — сообщили участники «Студии квартал 95».

Зеленский и его творческая команда получили массу поддерживающих комментариев от подписчиков, сторонники посоветовали артистам не обращать внимание на выходки действующей власти.

«Это уже совсем низко. Куча расстроенных людей, ничем хорошим для нынешней власти это не закончится, — сделала вывод одна из поклонниц и обратилась к коллективу, — Владимир и «Квартал»! Вы очень достойно реагируете! А люди вас поддержат!»

Много «лайков» собрал комментарий, в котором автор отметил, что действующему главе Украины Петру Порошенко этот «детский» запрет явно не на руку — куда разумнее с его стороны было бы позволить Зеленскому выступить в здании Минобороны, чтобы потом в народе говорили о благородстве нынешнего президента.

Среди комментировавших также оказалось много противников Зеленского, которым показалось подозрительным намерение кандидата устраивать такое количество концертов перед выборами.

«С концертами вообще идея бомба — приходишь, и тебя агитируют в юмористической форме, еще и за твои деньги. Это радикально новый подход к выборам — так недолго дойти до того, что избиратели будут сами платить, чтобы узнать про кандидата», — высказалась подписчица Зеленского.

Кроме концертной деятельности артиста украинцы обсуждают третий сезон сериала «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл простого и принципиального президента, какого он вероятно хотел бы воплотить в реальной жизни. Стоит отметить, что зрители посчитали показ нового сезона сериала незаконным способом предвыборной агитации, поскольку любой сообщающий о кандидате продукт должен оплачиваться избирательным фондом.

«Такая трактовка соответствует ч. 1 ст. 58 закона «О выборах Президента Украины», которая устанавливает, что предвыборная агитация — это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать «за» или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины», — заявили сотрудники Комитета избирателей Украины на своей странице в социальной сети.

Эта реакция объяснима: название сериала такое же, как у партии Зеленского, а образ президента «из народа» также располагает зрителей и к его «живому» прототипу. Премьера нового сезона должна состояться прямо перед выборами, которые пройдут 31 марта.

Комитет настаивает на том, что Зеленский должен оплатить трансляцию своего сериала средствами из избирательного фонда. В противном случае, его показы будут считаться противозаконными.

Ранее шоумен и кандидат в президенты Украины уже обвинялся в попытке подкупа избирателей. По информации «Украинской правды», 9 февраля Зеленский устроил в Ужгороде бесплатное выступление «Студии Квартал 95». Этот же концерт был анонсирован заранее, желающие приобретали билеты стоимостью от 350 до 1950 гривен в кассах местного театра и на сайте.

За несколько часов до начала мероприятия кандидат в президенты запустил зрителей в зал и провел для них персональный концерт концерт.