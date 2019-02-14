Грузия ответила на «мягкую силу» РФ

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Парламент Грузии создал чрезвычайную группу против российской «мягкой силы» 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Reuters
Чрезвычайная группа по борьбе с российской пропагандой образована в парламенте Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Эта группа с участием депутатов и экспертов в течение трех месяцев будет изучать все направления, которые могут быть использованы российской «мягкой силой», чтобы затем предложить рекомендации правительству Грузии, сообщила тбилисская газета «Резонанси».
Как заявила зампред комитета по внешним связям Нино Гогуадзе, «должен быть найдет эффективный механизм противостояния российской дезинформации».
Группа будет изучать, как работает российская пропаганда через грузинские СМИ, соцсети, различные организации, в местах компактного проживания этнических меньшинств.
Газета отмечает, что поводом к созданию такой группы послужили информации СМИ России о «лаборатории Лугара» в Тбилиси, которая якобы работает над биооружием.
В группе говорят, что «российской дезинформации нужно противопоставлять верные сведения, в чем, в частности, может быть важной роль Общественного ТВ Грузии».
Во времена экс-президента Михаила Саакашвили в Грузии пытались запретить вещание российских телеканалов, однако затем отказались от этой идеи как от неэффективной.
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В мире , Кавказ , Михаил Саакашвили , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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