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Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину» 

РИА Новости
Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Офицер заявил, что воссоединение Крыма с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума якобы противоречит Будапештскому меморандуму.
"В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст. Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом", — сказал он.
Табах подчеркнул, что в уставе НАТО есть четкий пункт, согласно которому страны, у которых есть незавершенные территориальные конфликты, не могут претендовать на то, чтобы стать членами Североатлантического альянса, однако предположил, что Украина может вскоре вступить в НАТО в качестве "исключения".
"Это исключение нужно будет принять. Думаю, Россия может доиграться", — сказал он.
Будапештский меморандум подписали пятого декабря 1994 года лидеры России, Украины, США и Великобритании. Документ был призван гарантировать соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ и закреплял положение Украины как государства, не обладающего ядерным оружием. Документ не ратифицировали в российском парламенте.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине.
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Комментарии40
В мире , Видео , Андерс Расмуссен , НАТО , Москва , Республика Крым , США
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