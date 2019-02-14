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В США на видео попала погоня пумы за оленем, который спасся в бассейне 

РИА Новости
Фото: Reuters
Камера видеонаблюдения одного из домов в городе Глендейл в штате Калифорния (США) запечатлела, как пума преследует оленя, который спасается от нее в бассейне, сообщает Fox News.
На кадрах видно, что пума тоже прыгнула в воду, но быстро выбралась на сушу. Олень был в воде пока опасность не миновала. Затем животное вылезло из воды и убежало.
"Когда я увидела, что произошло, то перепугалась и поспешила рассказать обо всем мужу. Пума на участке — это довольно жутко. Не знаю точно, поджидал ли хищник оленя за домом. Возможно, что пума все-таки подкараулила оленя", — рассказала хозяйка дома Рэйчел Вонг.
Служба национальных парков США предупреждает, что при столкновении с пумой важно сохранять спокойствие и оставаться стоять на месте — эти животные редко нападают на людей.
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В мире , Fox News , Глендейл , США
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