В США на видео попала погоня пумы за оленем, который спасся в бассейне

На кадрах видно, что пума тоже прыгнула в воду, но быстро выбралась на сушу. Олень был в воде пока опасность не миновала. Затем животное вылезло из воды и убежало.

"Когда я увидела, что произошло, то перепугалась и поспешила рассказать обо всем мужу. Пума на участке — это довольно жутко. Не знаю точно, поджидал ли хищник оленя за домом. Возможно, что пума все-таки подкараулила оленя", — рассказала хозяйка дома Рэйчел Вонг.

Служба национальных парков США предупреждает, что при столкновении с пумой важно сохранять спокойствие и оставаться стоять на месте — эти животные редко нападают на людей.